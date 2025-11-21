新聞女王2丨升降平台倒塌意外改編自真實事件　總監製為基層發聲

《新聞女王2》是由無綫與優酷聯合出品的台慶劇，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。在11月20日晚播出一集中，文慧心Man姐（佘詩曼飾）與劉艷（王敏奕飾）最終讓墮海身亡網紅Paula（廖慧儀飾）沉冤得雪；另一邊的電影劇組發生升降平台倒塌意外，這竟改編自真實事件，總監製鍾澍佳親為業內基層發聲。



《新聞女王2》中的電影劇組發生升降平台倒塌意外（官方提供圖片）

11月20日晚一集《新聞女王2》劇情相當緊湊，文慧心Man姐（佘詩曼飾）與劉艷（王敏奕飾）在墮海身亡網紅Paula（廖慧儀飾）的舊平板電腦發現驚人內幕，於「公開平台」揭露Paula之死真相，Paula終沉冤得雪……某電影拍攝現場發生升降平台倒塌意外，涉事攝影師重傷昏迷；電影公司第一時間勒令現場工作人員封口，並大搞連場公關Show吸睛兼推卸責任，Man姐及家妍（李施嬅飾）看不過眼，決心追查真相到底……

新聞女王2丨劇情意外改編自真實事件

值得一提的是，劇中的升降平台倒塌意外其實是改編自真實事件。2023年5月，有電影劇組於九龍城取景拍攝期間，一輛升降台車突然倒塌往後翻，撞向後方一吊臂車，當時升降台上共有8人，包括2名攝影師和6名助手，8人連攝影器材一併跌到地面，同告受傷，分別是不同程度的骨折、擦傷出血及撞傷等；當時消防處出動坍塌搜救專隊到場進行拯救行動。事後有專家指出，出事現場的肇事車輛型號，最多只能容納2人於上面工作；另香港電影工作者總會發言人田啟文亦有指出，拍攝升降台同時乘載8個人及大量攝影器材等情況在行內時有發生，業內安全風險絕對不容輕視。

《新聞女王2》中的升降平台倒塌意外其實是改編自真實事件，總監製鍾澍佳更親為業內基層發聲。（官方提供圖片）

《新聞女王2》總監製鍾澍佳，同時亦是知名電影製作人，曾導演《九個女仔一隻鬼》、《我愛HK》系列、《72家租客》、《勁抽福祿壽》等電影，亦曾涉獵電影編劇及監製等工作，是業內極富經驗人士。這次佳導藉著《新聞女王2》這個升降台倒塌意外，探討不少業內人士、尤其是基層員工經常面對的問題，包括：業內炒散人士被嚴重剝削及朝不保夕；幕後基本權利不受重視、包括安全保障被忽視及超時工作等；劇組製片部一部獨大；及勞資關係嚴重失衡等。

新聞女王2丨網民激讚緊貼及深入時事

劇中Man姐Ending的一句：「明星係人，幕後都係人，點解女明星輕傷大字標題，攝影師重傷就輕描淡寫。」、「今次嘅意外唔係單一事件，係行業長期形成嘅習慣，係勞資長期不平等帶嚟嘅結構性問題，背後牽涉社會利益」，便道盡了業內基層人士的辛酸。由於劇情提及女明星僅受輕傷獲大肆報道，但攝影師受重傷卻被輕描淡寫，相關劇情引起網民極大迴響，並大讚劇組勇於為行業發聲：「我曾經做過臨時演員，真的感同身受」、「看到這段莫名感動，劇組道出行內狀況了」、「太真實了吧」、「節奏太緊湊了」、「現實比劇中更加黑暗，希望現實中都會有一個Man姐挺身而出」、「Man姐幫重傷攝影師討回公道，很有正義感」、「除了很有心，還很有深度」、「除了緊貼時事，還深入時事」、「一針見血，太敢拍了」、「編劇和劇組寫出了這個影視行業的悲哀」、「TVB的編劇是有生活體驗的，對社會現象有深刻的思考」、「感動，很久沒有看過這些揭露行業真相的影視作品了」。

佳導受訪時坦承希望透過相關個案為業界發聲，並謂劇中主角—新聞記者的責任，就是幫忙指正及公開業內不公平及不受保障的情況，佳導不忘感嘆：「我哋呢個行業實在太多部頭合約嘅唔公平，令到好多為口奔馳嘅人有口難言，或逼於無奈作出妥協甚至犧牲，希望透過令更多人知道呢個現象，從而搵到更好嘅平衡點。」

新聞女王2丨李施嬅王敏奕「夾擊」陳楨怡

而在劇中飾演受輕傷女明星莎莎的陳楨怡（Celina），據知在第九集中扮演著相當重要的角色，並會成為家妍及劉艷兩師徒的「夾擊」對象。每次拍劇均會帶來驚喜的Celina，這次在《新聞女王2》即大展身手，拍攝戲中戲時不但「暴走三千」，還親身上陣拍攝由高空一躍而下的鏡頭，不但有型有款，而且整體動作更突顯了Celina身形纖長的優勢。網民對於Celina的亮眼登場，亦是讚不絕口：「好漂亮 一出場驚豔到了」、「動作很帥」、「有潛質做女動作演員」、「很有氣質，而且動作都很俐落」、「呢啲動作場面下嘅功夫應該唔細啦，叻女」。

在劇中飾演受輕傷女明星莎莎的陳楨怡（Celina），據知在第九集中扮演著相當重要的角色，並會成為家妍及劉艷兩師徒的「夾擊」對象。（官方提供圖片）

新聞女王2丨Celina言拍跑戲難度比想像高

Celina接受官方訪問時，透露是首度拍攝動作戲：「同埋係第一次要做一啲咁跳躍或者跑嘅動作，之前都係文戲多。其實對我嚟講挑戰都大，因為原來要跑得有型，都係一個學問嚟，例如個重心要低啦，同埋個手擺嗰個姿勢都要好睇，要配合埋鏡頭成件事先會有型。我自己係一路一路都好想拍動作戲嘅，所以好多謝佳導畀今次嘅機會我。」談到一躍而下場口，對於Celina的最大挑戰，竟然是落地時的精準度：「每一次隻腳落地嘅位都要好精準，因為佢要影埋個水花濺起個狀態，咁先夠型。」談到升降平台倒塌意外的個案，Celina坦言參與拍攝後也被感動：「因為其實好多時候幕後嘅工作人員比我哋仲辛苦，所以大家都應該得到平等嘅待遇。」