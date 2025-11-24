唐嫣羅晉驚傳分居一年半已離婚　兩人近日再合體竟是為這一悲劇

內娛明星唐嫣及羅晉日前被曝雖然結婚7年，但分居時間超過1年半，且社交平台長期無互動，雙方疑似已經離婚。近日媒體爆料羅晉父親羅順希已於2025年11月19日在北京病逝，有網民在葬禮上拍攝到唐嫣身穿黑衣協助羅晉接待賓客，並於葬禮結束後，夫妻倆一同乘車離開，此舉無疑是用無聲陪伴擊碎此前的離婚傳言。



唐嫣羅晉此前被曝已分居一年半，且兩人已離婚。（網上圖片）

唐嫣羅晉離婚丨唐嫣現身羅晉父親葬禮

羅晉的退休外科醫生父親羅順希於2025年11月19日在北京病逝，享年70歲，告別儀式於11月23日在八寶山殯儀館舉行，現場僅設一對輓聯，禁止拍照保護家屬隱私。現場有網民拍攝到唐嫣通過殯儀館特殊通道低調入場，全程身着黑衣、佩戴口罩墨鏡，以兒媳身份協助羅晉接待賓客、攙扶丈夫，並佩戴孝帶。葬禮結束後，夫妻倆一同乘車離開，前往飯店用餐。葬禮上，唐嫣父親身着黑衣、佩戴口罩現身，神情肅穆鞠躬致哀，以親家身份送別羅父，唐母也低調陪同。這一舉動被視為兩家情誼未變的直接證據。

葬禮上有網民拍攝到唐嫣身着黑衣協助羅晉接待賓客，並於葬禮結束後，夫妻倆一同乘車離開。（網上圖片）

唐嫣羅晉離婚丨微博爆料曾引發猜疑

2025年11月18日，有微博用戶自稱通過「綜藝從業者朋友」獲悉，一對「特別甜的中年明星夫妻」已秘密離婚，為保護事業和孩子維持表面體面，但未透露具體姓名。該話題閲讀量迅速破萬，引發全網競猜。有網民整理了唐嫣羅晉結婚以來的行程時間線，發現羅晉近一年推掉了所有戲約，長居北京，唐嫣則常駐上海兼顧育兒與事業，導致雙方一直都聚少離多，且日前已經爆料雙方社交零互動，兩人已分居一年半，推斷「已秘密離婚的夫妻就是唐嫣和羅晉」。

有微博用戶自稱此前通過「綜藝從業者朋友」獲悉，一對「特別甜的中年明星夫妻」已秘密離婚，網民猜測是為唐嫣羅晉夫妻。（微博圖片）

唐嫣羅晉離婚丨隱私侵犯遭譴責

此前因羅晉長居北京照料病重父親，唐嫣常駐上海形成「避開繁忙時間顧家」模式，導致社交零互動和分居誤解，被網民懷疑已經離婚。但此次唐嫣抵京參與羅晉父親葬禮事宜，其父到場更印證家庭紐帶穩固。

有網民就此前媒體為追求流量做唐嫣羅晉離婚的不實報道提出批判。（微博圖片）

針對早期流傳離婚謠言，以及部分媒體跟拍葬禮畫面（如羅晉抱遺像、唐嫣攙扶等），有網民就做出批判，痛斥「將家庭悲劇捆綁流量缺乏人性」，「葬禮是生者的告別而非表演」。羅晉後援會也稱已取消其11月30日生日慶祝活動，主張靜默守護，亦有媒體指出：「關注作品勝過私生活，保持距離才是對藝人最大的尊重。」