芷珊再約王嘉爾｜Jackson自爆做醫美啪臉骨　大談除褲OK唔除底褲

一連兩集台慶綜藝節目《芷珊再約王嘉爾》，無綫最佳節目主持黎芷珊再度近距離直擊國際頂流歌手—王嘉爾 Jackson Wang個人第二次世界巡迴演唱會首兩站曼谷及澳門。節目中Jackson不僅罕有承認自己做醫美與「啪骨」來保持形象，竟公開發表驚人的「底褲底線」。



王嘉爾型仔相。（官方圖片）

香港出生、韓國出道的Jackson，全球各大社交媒體追蹤人數超過一億，2023年人生第一次世界巡迴演唱會足跡遠至巴西、智利、墨西哥、北美洲甚及歐洲等超過30個城市。

Jackson為咗keep住好身材，落足力鍛鍊。（官方圖片）

昨晚（23日）播出的一集，直率的Jackson罕有大方自揭曾做醫美與「啪骨」：「（做藝人）都真係要醫美嘅，人哋唔公開啫，我公開」、「喺韓國，有啲叫整骨？我都係30歲之後開始就……（意指自己有做啪臉骨療程）」芷珊聞言後大讚Jackson夠坦白，Jackson對此再坦率回應：「但係咁冇錯架嘛，醫美係（藝人）工作（一部分）。」Jackson更感性謂，每一行都必然有需要的付出和辛酸：「每一行都辛苦嘅，唔同辛苦啫，譬如話Magic man，我突然之間好肥嘅話，或者皮膚、舞蹈冇管理好等等，就會變成唔似樣嘅Magic man，so I try my best。」很多人覺得做藝人私隱沒有保障，當芷珊問Jackson不時出街「麻唔麻煩」時，Jackson的回答亦盡顯其Carefree及貼地一面：「講真嗰句，冇人在乎……因為你行出街，冇人會望」、「簡簡單單你（作為藝人）就咁行出去冇人會睬你，你覺得自己係邊個先？」更笑說自己在香港冇人識：「有時去換身份證都係一、兩個左右（認到佢係王嘉爾）。」

直率的Jackson罕有大方自揭曾做醫美與「啪骨」。（官方圖片）

在巡唱頭炮曼谷站的Encore環節，有男粉絲於台上偷吻Jackson，對此Jackson笑言「未算瘋狂」，並發表驚人「底褲底線」：「（就算）除褲OK嘅，但唔好除底褲，我呢個接受唔到，當然我哋依家一切講嘅都係假設……可能三年後你見我時我已經做咗（接受除底褲）。（芷珊：唔係嘛？）唔知架，點知聽日發生咩事，希望在明天嘛。」Jackson亦揚言不介意與其他男生集體沖涼、肉帛相見：「我喺上海、韓國，大家都係咁樣沖涼㗎，我冇所謂，因為我係運動員成日大家一齊沖涼。」

提到Encore環節粉絲上台互動，曾有大隻男偷吻成熱話。（官方圖片）

Jackson發表「驚人除底論」。（官方圖片）

芷珊聞言更大笑。（官方圖片）

於香港土生土長的Jackson，是首位到韓國發展當練習生並成功出道的男歌手，無論廣東話、普通話、英文或是韓文都難不倒他，但Jackson卻自嘲「冇一個係Master」，更直認曾因唱廣東話歌咬字不佳惹負評：「啲人會話『你唱乜、你有懶音呀』」、「其實原本廣東話我有時都好有信心，但睇完評論之後，發覺原來唔係嗰件事。」並爆笑分享自己even發夢，也是「零語言」：「我尋日發夢我同我嘅助理喺度嘈交哩，都互相冇講嘢架。」

Jackson自嘲語言「冇一個係Master」。（官方圖片）

無所不談的Jackson，在節目中大方談及低谷期的過程及感受，他坦認一度以酒精麻醉自己：「我真係有時亂到都唔知自己點過，有時飲到醉晒咪瞓街囉，我係完全唔會相信自己會去搵酒呢條路去逃避……因為由細到大都覺得麻醉自己有鬼用咩……所以話道理講我都識，但真係到自己個Situation 嗰時，又會唔得喇。」

回憶低谷期，Jackson自揭一度以酒精麻醉自己。（官方圖片）

想睇更多Jackson鏡頭背後、台下鮮為人知的一面，萬勿錯過下周日晚播出的第二集《芷珊再約王嘉爾》。