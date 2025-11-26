直播靈接觸丨關嘉敏前世是皇后 　徐加晴教Carman一招逆天改姻緣

《直播靈接觸》是由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持，TVB Plus（82台）靈異直播一小時節目，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播映。11月25日晚主題為「逆轉天命 - 愛情篇」請來「女神」關嘉敏（Carman）、「通靈歌手」徐加晴（Rona）擔任嘉賓，Rona爆料算到Carman前世是位皇后，多年單身只因太保守，更教一招逆天轉運改姻緣方法。



《直播靈接觸》嘉賓關嘉敏（左）及徐加晴（右）。（官方圖片）

直播靈接觸丨「女神」關嘉敏獲批行10年大運

Carman跟Rona早年出道時合作演出認識，後來成為閨密。二人因為太熟稔，Carman鮮有找Rona幫手算愛情運，反而參加節目《女神配對計劃》尋找真命天子，可惜仍未能如願。

徐加晴（左）、 關嘉敏（右）多年前合作演出時認識。（官方圖片）

Rona透露私下已算到Carman早兩年已行姻緣運，她笑說︰「喺呢10年會有好多追求者出現，唯一係佢太過old school。」Carman承認為人比較保守，更笑稱要先確認男女朋友身份，才會進一步拖手及錫嘴。身旁思浩表示曾有相士為一當紅女星算命，他說︰「嗰位相士同對方講，話可以拍拖，仲可以一路好紅。但千祈唔可以行房，一行房就斷咗運，情況同Carman好似。」Rona再爆好友秘密，指Carman前世是位皇后，被許配成婚，她說︰「佢拍拖之前會帶嗰男仔畀朋友、家人睇晒問得唔得先諗。」

關嘉敏獲好友批有眾多追求者時開心不已。（官方圖片）

節目中Rona教逆天轉運改姻緣，方法是用紙筆寫下要求對象的條件，她說︰「例如外型條件，就算你想對方要有某款名錶、名貴房車都可以寫低。同時你都要寫自己具備條件，之後喺右下角簽名跟住許願。」接住她再爆Carman亦已「轉運」的秘密。連番追問下，Carman自揭擇偶條件是「專一同健康」，可謂非相務實。

關嘉敏被忠告行運期間要禁慾。（官方圖片）

直播靈接觸丨Jacky哥分享靈異故事

此外，11月24日晚的主題是「的士鬼故」，《直播靈接觸》請來了《降魔的》原型人物黃志全（Jacky哥）擔任嘉賓。當年無綫拍攝馬國明主演劇集《降魔的》時，Jacky哥提供不少參考資料。

《降魔的》原型人物Jacky哥講鬼故。（官方圖片）

節目中分享一單女的士司機撞鬼經歷，令人毛骨悚然，他說︰「有一晚女行家車客去錦田，倒車離開時覺得撞到嘢，但落車睇又冇見到有嘢，只係堆草叢。」幾日後她載一位修佛的乘客，乘客稱車內「有嘢」，並為她唸經驅鬼。驚魂未定的女司機約行家宵夜定驚，飯後各人開攞離開，恐怖的事發生，Jacky哥說︰「位女司機清楚見到自己架車坐咗一位長髮披面嘅女子，但其他行家就睇唔到。」女司機當埸爆喊說甚麼都不肯上車，最後老公到場將的士開走。女司機事後有半年沒有開的士，還聽聞專誠到泰國求佛牌保平安。