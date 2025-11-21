直播靈接觸丨梁思浩爆女藝人輕佻惹鬼上身　泰國司機2人1鬼成家

《直播靈接觸》是由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持，TVB Plus（82台）靈異直播一小時節目，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播映。11月18日晚一集中，法科師傅Frankie「奪舍」三大徵兆；黃耀英爆《直播靈接觸》逾30萬互動率 ，笑言「大家應該加人工」；梁思浩爆女藝人輕佻惹鬼上身。



直播靈接觸嘉賓泰國法科師傅Frankie。（官方提供圖片）

直播靈接觸超30幾萬互動率

11月18日晚主題為「奪舍」請來泰國法科師傅Frankie。節目剛開始Darren便借題發揮聲稱被「窮鬼」上身，他說︰「我哋《直播靈接觸》成績尚算唔錯啦，有30幾萬人互動率，係咪台前幕後應該加下人工呢？」呼籲引來全場一陣起哄。搞笑小革命過後Frankie師傅出場，講解主題「奪舍」跟「鬼上身」的分別，他解釋︰「鬼上身係遇到一啲鬼靈事物，有可能害你或者借助你身體得到一啲嘢、但未必係終身嘅。而奪舍可能係永遠，直情係想享受咗你嘅人生。」

思浩以一單女藝人撞鬼舊事，來解釋鬼上身。他表示1993年有一名女藝人到外地拍攝旅遊特輯，他說︰「成日都話喺墓地唔好立亂玩同影相，嗰名女藝人入到墓地又跳舞、又唱歌，仲同身邊人嘻嘻哈哈。」到晚上她就出事，同行工作人員聽到女藝人在房大嗌大叫，又用第二種方言說話，已深知不妙，打算合力制服對方，思浩續說︰「點知幾個男人都控制唔到佢，其中有一位工作人員有修道，當場唸經女藝人先開始放鬆。呢單新聞都有報，影晒相成手瘀晒。」事後研究相信是她輕佻表現得罪了已故墓地女主人，因此上身教訓對方。

直播靈接觸丨法科師傅Frankie「奪舍」三大徵兆

Frankie師傅則分享了一單奪舍個案，事件於7、8年發生。一名已婚泰國司機，回家時發現平時舉止斯文的太太，忽然變得粗魯似成了另一個人似的，他說︰「唔止戙高腳睇電視，仲冇理老公。泰國人對神鬼嘅嘢比較敏感，老公即刻去廟請師傅嚟，開頭位太太仲不聞不問，直到和尚唸經，位太太先叫唔好。」最後泰國司機跟友人合力抬太太到廟，此時太太用男聲說話，聲稱前世同太太是戰友，相約下世繼續做好兄弟。此時才發現太太原來一直知道對方存在，更為對方求情，最後泰國司機接受2人1鬼的組合，認為是一種緣份，亦信守上世的諾言。

此外，Frankie師傅表示奪舍一般有故事性，不會無緣無故發生。他表示有三大特徵可以預示，包括︰當事人大白天倦怠，到夜晚特別精靈古怪、飲食口味改變喜歡濃味食物、反應慢三拍，十問九不應，他補充︰「如果有懷疑最簡單帶佢去廟行個圈吸下香火氣，如果大反應係好大徵兆。」