直播靈接觸丨中年女誤信渣男上床慘被偷運　連祖先都嫌棄無眼睇

《直播靈接觸》是由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持，TVB Plus（82台）靈異直播一小時節目，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播映。黑白無常黃瀅仴、湯之欣，繼續任小編跟網民互動。11月24日晚一集中，女子後生借運揮霍中年潦倒被師傅狠批「祖先都無眼睇」，節目中更宣佈《直播》入圍《萬千星輝頒獎典禮》提名，梁思浩、Darren齊爭最佳男主持獎。



Shirley年輕時借運揮霍，求助In Lee 師傅。（官方圖片）

11月24日的「師傅上門」今次求助事主Shirley曾找師傅借運揮霍，人到中年運勢用盡潦倒不堪，她說︰「同師傅講起想搵多啲錢、運氣好啲多啲工作。佢教我買個銀色相架，搵自己最鍾意嘅相，剪啲頭髮放入面，再買啲類似香薰油搽上身。」Shirley憶述那段時光真的逢賭必贏，吃好住好家居跑馬地，且工作不絕經常出埠。到Shirley 35歲那年借運加上遇人不淑好運終結，她說︰「遇到個男人佢話同我上床可以過啲好運畀我，其實係偷我啲運。」自此Shirley愛情與事業一蹶不振，人亦變得頹廢不沖涼、擦牙，找工作沒人請衰足13年。

In Lee 師傅為Shirley作福。（官方圖片）

通靈師In Lee師傅為Shirley拆解事件，得出兩個原因令她無運行，In Lee師傅解釋︰「第一係借運提昇運氣，行緊運嘅時候又遇到一個會攞佢運嘅人，而且情況再差都有祖先庇佑。」事實卻不是這樣，In Lee師傅解釋應該祖先覺得她做了丟臉事而「無眼睇」，Shirley亦不諱言行衰運加上身體出現狀況，有過輕生念頭。

In Lee 師傅展示4次求得的中籤。（官方圖片）

In Lee師傅帶Shirley到寺廟祈求神明祝福，要求Shirley發下多做功德、善事宏願，希望積福獲上天眷顧。In Lee師傅解釋神明永遠是大愛，但都要自身努力去配合。最後Shirley連求得4支中籤，預期的上籤沒有出現，令她有點失望落淚。In Lee師傅借其中一籤開解Shirley，籤文為「衣冠重整舊家風 道是無窮卻有功 掃卻當途制狹刺 三人若議再和同」，她表示此籤已清楚解釋目前狀況，叮囑Shirley不要用最風光的時候作比較，保持平和的心，自然會得到上天眷顧。

結果不似預期Shirley失望落淚。（官方圖片）

此外，思浩於節目中宣布《直播靈接觸》入圍《萬千星輝頒獎典禮（2025）》「最佳綜藝節目」首輪提名，同時思浩跟Darren亦入圍最佳男主持獎。