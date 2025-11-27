Viu短劇《鳳凰台上》帝后虐戀收視登頂　《還珠》穿越還珠格格

當江湖俠女遇上微服私訪的皇帝、現代女明星穿越到經典《還珠格格》世界，會碰撞出哪些新火花呢？近日兩部風格迥異的古裝陸劇《鳳凰台上》和《還珠》相繼在Viu播出，引發了廣泛討論和追捧！《鳳凰台上》憑藉權謀虐戀和雙強CP設定，開播即收視登頂；短劇《還珠》則以創新穿越設定重塑經典CP，成功斬獲高熱度和好評，鍾情陸劇的你絕對不要錯過！



《鳳凰台上》角色層次豐富

改編自謝樓南的小說《我的皇后》，《鳳凰台上》融合了朝堂權謀、江湖俠義與帝后虐戀，劇情講述南祁王朝年輕的皇帝蕭煥（任嘉倫飾）一心為民，於是化名「白遲帆」微服私訪江湖，偶然結識了鳳來閣閣主凌蒼蒼（彭小苒飾）。兩人一起除暴安良，不料凌蒼蒼的真實身份竟是首輔之女，且即將成為他的皇后⋯⋯

雙面身份設定是《鳳凰台上》的首要亮點，任嘉倫飾演的蕭煥既有帝王謀略，又有江湖俠客的灑脫！為了塑造表面上體弱多病，實則腹黑多謀的帝王形象，任嘉倫提前一個月減重；據悉他拍攝雨夜戲份時連續泡在冷水達七小時，最終高燒至39度仍堅持完成，展現出驚人的職人態度！

彭小苒飾演的凌蒼蒼則從嚮往自由的江湖俠女，到被迫入宮為后，角色層次豐富，劇中她的紅衣造型更被觀眾譽為《東宮》小楓形象的2.0進階版，無數網友直呼「一秒夢回小楓出嫁」，相關話題亦迅速登上熱搜榜！該劇武術指導也公開表示：「彭小苒提前三個月接受武術特訓，每天六小時高強度訓練，連續空翻二十次都不帶喘氣。」可見她在武打場面下了不少苦功。

劇中感情線亦見複雜虐心，蕭煥與凌蒼蒼從江湖知己到婚後拔劍相向，兩人之間既有愛戀，又有因身份對立而產生的衝突；朝堂權謀與江湖紛爭交織的劇情布局，使故事不僅僅局限於兒女私情，更展現了大時代下的家國情懷。

《鳳凰台上》播出後迅速引爆全網熱度，開播僅四天收視率便躍居榜首，力壓同期多部熱門劇集。觀眾對任嘉倫和彭小苒的表演讚賞有加，尤其是任嘉倫表面柔弱、內藏鋒芒的反差感，被大讚「白切黑人設極致演繹」、「扛起了整部劇」、「我是衝著任嘉倫去看的」、「他演技真的很好」；《鳳凰台上》的強勁熱度不僅體現在收視率上，在社交平台同樣引發討論，其中陳意涵飾演的杜聽馨也憑藉一個「黑化微笑」成功出圈，抖音上相關話題播放量突破2億次，掀起模仿熱潮！

短劇《還珠》大玩穿越創新

短劇《還珠》採用穿越設定，講述當紅女明星林歲歲（胡連馨飾）意外穿越到劇情已崩壞的《還珠格格》原著中，並成為皇后宮中的灑掃宮女。為重返現實，她必須將偏離的小說劇情修復完整；然而半路殺出冷面皇爺景淵（羅一舟飾），更引發一連串意外！林歲歲只能憑藉對《還珠》僅存的零碎記憶拉攏主角團，力求讓劇情重回正軌，她也在完成任務的過程中與衛景淵產生感情⋯⋯

《還珠》保留了《還珠格格》的經典元素，但通過新角色林歲歲與景淵的視角，讓老故事煥發新意！作為現代女性的林歲歲與古代宮廷規矩碰出衝突，催生了大量幽默情節，如林歲歲教角色說「OK」、準備生日蛋糕、推出「林氏珍奶」等，都讓觀眾直呼有趣，輕喜劇風格更符合當下觀眾的煲劇需求，成為了大眾的減壓神器！

憑藉輕鬆幽默的設定，《還珠》開播後收穫了大量好評，該劇播放量突破六億，還多次登頂短劇霸屏榜；且它在微博劇集熱度指數突破7000萬，創短劇熱度峰值紀錄！普遍網友激讚劇種創新有趣、林歲歲與景淵的新CP線吸引人：「這對CP甜度超標」、「下次別再虐了」。劇中的活人感和笑點設置讓觀眾感同身受，被稱為一代觀眾有一代觀眾的《還珠》。

無論是《鳳凰台上》的虐戀糾葛，還是《還珠》的創新搞笑，都顯示陸劇在傳統題材中尋求新突破的嘗試。