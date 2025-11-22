短劇演員收入狂飆直逼內地一線影星：日薪8萬、年入3千萬！

繼內地網絡小說、直播帶貨之後，短劇已成為內地影視圈的新興「淘金熱潮」。製作週期極短（平均僅七天），回報率卻足以媲美甚至超越部分院線電影票房。在這場資本遊戲中，龍頭平台「紅果短劇」近日拋出震撼彈——全新演員分賬制度，徹底重塑業界對演員片酬的想像。



紅果短劇演員王凱沐憑《半熟老公》一部劇預估可分得150萬人民幣。（紅果短劇）

隨著短劇市場持續以驚人速度擴張，其創造的財富效應已成為影視行業最引人注目的現象。短劇拍攝週期短、回報快，正催生出一批收入快速暴漲的演員，他們的薪酬水平已徹底打破傳統影視圈的薪酬天花板。

在2024年短劇市場規模已超過電影市場規模。（小紅書@行業報告智庫）

短劇行業的頂尖演員已進入超級富豪行列。數據顯示，處於金字塔尖的「頂流」主演，其日薪已能達到驚人的8萬元人民幣。由於短劇製作週期極短，通常單部劇僅需7天左右，高頻率的拍攝使這些頂級演員的年收入實現幾何級增長。

徐軫軫作為短劇行業的頂尖演員，日薪最高可得8萬元人民幣。（紅果短劇）

業內人士估計，一名高產量的頭部短劇演員，年收入預計可輕鬆衝破3,000萬元人民幣。這不僅遠超傳統二三線明星，甚至已與內地一線電影明星的收入水平看齊。

頭部短劇演員收入遠超傳統二三線明星，甚至已與內地一線電影明星的收入水平看齊。（紅果短劇）

分賬機制加持：百萬收入成常態

短劇龍頭平台紅果短劇推出的「全週期演員分賬制度」，進一步鞏固了頭部演員的高收入地位。該機制將演員收益與作品的廣告、會員及海外發行等市場表現直接掛鉤。成功分賬的主演，單憑一部短劇即可獲得百萬人民幣的額外分紅，使高收入成為常態。

短劇龍頭平台紅果短劇推出的「全週期演員分賬制度」，進一步鞏固了頭部演員的高收入地位。（紅果短劇）

市場扭曲：高薪神話下的兩極分化

然而，這場高薪神話下的財富分配極不均衡。儘管「頂流」演員享受著天價片酬，但超過八成的底層群演，日薪仍徘徊在100至200元人民幣的低位。這形成了一個收入極度兩極分化的市場，突顯了短劇產業鏈的資源高度集中化問題。

儘管頂流演員享受著天價片酬，但超過八成的底層群演，日薪仍徘徊在100至200元人民幣的低位。（網上短劇群演報價）

總結而言，短劇行業已成為製造高薪演員的造富工廠，但其頂層財富效應與底層的低收入困境並存，使整個行業結構呈現出戲劇性的扭曲。