郭碧婷大爆女兒在學校被孤立　曾因三年抱兩被指是「生子機器」

台灣女星郭碧婷2019年與向佐結婚，及後在2020年生下第一胎女兒、2022年生下第二胎兒子。近日郭碧婷參加內地綜藝節目時，聊起了女兒的幼兒園經歷，她指女兒曾因為和同班男同學玩得好，惹得另一位女同學呷醋，被對方刻意疏遠孤立。

郭碧婷女兒被孤立

近日郭碧婷在參加內地綜藝節目時，分享了女兒一段特別的經歷，讓人不禁為孩子的天真與成長環境點贊。原來，郭碧婷女兒曾有個玩得很好的小女孩夥伴，可突然有一天，這個小女孩不再理她了。郭碧婷察覺到女兒的被孤立，滿心詫異，就趕忙跑去詢問老師。一番了解後才發現，原來是小女孩喜歡的男同學也和郭碧婷女兒玩得好，小女孩便因此「呷醋」疏遠了她。郭碧婷擔心女兒受委屈，特意去安慰女兒，結果女兒壓根沒放心上，說「不理就不理，自己能找別人玩，忙着玩耍根本顧不上難過。」

這份小孩子的天真沉穩實在可愛，在孩子的小世界裏，沒有成人複雜的情感糾葛，不易被無端情緒所左右，這份純粹是多麼難得。

郭碧婷曾被指是「生子機器」

郭碧婷在2019年與向佐官宣結婚，及後在2020年生下第一胎女兒、2022年生下第二胎兒子，湊成一個「好」字。然而，三年抱倆娃的她，當時被網民指是「生子機器」，對此她並沒有直接作出回應。後續在內地一檔綜藝節目中，談到女生要懷孕生子時郭碧婷並不覺得是辛苦事，她表示：「我還是覺得就是懷孕生子是一件很美好的事情，因為男人做不到，拜託，孩子是你的骨肉心血造出來的，他們做不到，這是一件造物者就是很神奇的一件事情。」

向太陳嵐亦曾在社交平台發布視頻談及郭碧婷育兒，她說「郭碧婷不讓給孩子吃的，我們也不會偷偷給孩子吃。向佐也很溺愛小孩，因為他自己也是個大小孩，所以碧婷要管三個。碧婷有她自己的方式，小孩也聽話很小就知道規矩，不會賴在地上嚎啕大哭。碧婷教得很好，我們幹嘛要去破壞。」