大埔宏福苑五級火｜TVB暨職藝員愛心基金捐出100萬元　致深切慰問

大埔宏福苑日前（26日）發生五級火警意外，火勢逐漸受控後死亡數字急升，全城市民都相當關注事態發展，各界發揮互助精神，為災情盡一分力。TVB 及「無綫電視暨職藝員愛心基金」仝人對「大埔宏福苑」火災受影響的居民深表關懷，並向所有受災家庭致以最深切慰問。

宏福苑多幢大廈被波及，建築內外均火光熊熊。（香港01直播截圖）

在這段對香港而言充滿挑戰的時期，我們希望能與受災居民以及香港特別行政區政府同心同行，攜手走過困境，共同守望相助。為提供最即時及實際的協助，「無綫電視暨職藝員愛心基金」宣布捐出港幣100 萬元，並將款項直接交予香港特別行政區政府新成立的「大埔宏福苑援助基金」，由特區政府統一處理及分配，確保援助能迅速送達有需要的家庭。

無綫電視暨職藝員愛心基金表示：「是次安排將善款直接交由特區政府統籌，可以確保資源分配更快捷、更有效率，讓受影響的家庭能盡早獲得實際支援，重整生活。我們深信，社會每一份關懷都能為災後重建注入力量。感謝一眾職員、藝員及各界善長多年來的信任與支持，讓基金得以持續成為關愛社群的橋樑，將愛心化成行動，與有需要人士同行，攜手為他們建立新希望。」

TVB 及「無綫電視暨職藝員愛心基金」將繼續秉持「無綫精神，事事關心」的核心理念，凝聚藝員、同事及各界力量，推動愛心傳遞，與市民攜手同行，共建關懷互助的香港。我們將與受影響的居民及香港特區政府一起，攜手渡過香港最艱難的時期，讓關懷延續，讓希望綻放。

無綫電視暨職藝員愛心基金董事局成員：

主席：黃德慧

董事：陳樹鴻、袁志偉、曾勵珍、汪明荃、何麗全、區彩儀

無綫電視暨職藝員愛心基金星級愛心大使 ： 胡楓、羅蘭

愛心大使 ：林淑敏、姚焯菲、黃庭鋒、張馳豪