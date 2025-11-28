宏福苑火災｜港鐵捐1000萬　向災民派發已備2000元儲值額八達通卡

大埔宏福苑五級奪命火傷、亡、失蹤與痛失家園市民無數，各界紛紛捐款捐物資支援。港鐵今日（28日）宣布捐出1,000萬元為災民提供即時和後續的援助，並透過八達通公司捐出已有2000元額度的八達通卡，以便災民作交通出行及其他日常用途。



港鐵於大埔墟站設立支援站，為受影響的居民特快補領登記樂悠咭、「殘疾人士身份」個人八達通及「學生身份」個人八達通，以及免費借出流動充電器。（港鐵提供）

港鐵表示，對大埔宏福苑火災極度哀痛，對火警中離世、受傷，以及痛失家園和至親的人士，致以深切慰問。

港鐵指會捐出1,000萬元，為受火災影響的居民提供即時和後續的援助，配合政府緊急支援及募捐工作組安排，盡快向每名受火災影響的居民，透過八達通公司捐出已備2000元增值額的八達通卡，以便他們作公共交通出行及其他日常用途，以紓燃眉之急。

港鐵周四（27日）下午起在東鐵綫大埔墟站設立支援站，為遺失或損毁樂悠咭、「殘疾人士身份」八達通或「學生身份」個人八達通的居民，辦理特快補領登記，並爭取在今日發出新卡。位於大埔墟站的支援站現於早上7時至晚上11時運作，亦免費借出流動充電器，供有需要的人士使用。

金澤培：略盡綿力助受影響居民攜手渡過難關

港鐵公司行政總裁金澤培表示，除了在車務運作上配合大埔區的交通需要，亦冀望透過捐款和應急支援服務，略盡綿力，助受影響的居民解決逼切的需要，攜手渡過難關。就受火災影響的員工及其家屬，港鐵指已即時啓動支援機制，提供情緒及經濟支援及輔導服務。