網傳周姓女星在劇組扮大牌　禁開冷氣機極端潔癖還打哭同場女星？

周姓女藝人劇組扮大牌丨昨日（28日）一篇「周姓女藝人劇組扮大牌」的匿名爆料在社媒流傳開來，並引發熱議。網民通過「冷氣機禁令」、「互扇耳光」、「嚴重潔癖」等爭議細節鎖定演員周依然，且時間點與其新作宣傳期高度重合，引發炒作與抹黑的雙重猜測，目前傳言涉及的明星藝人及工作室均未有回應。

一篇「周姓女藝人劇組扮大牌」的匿名爆料在社媒流傳開來，網民通過部分爭議細節鎖定演員周依然。（周依然小紅書）

周姓女星在劇組扮大牌

根據爆料，周姓女星因個人習慣，在夏季拍攝室內戲時強制關閉冷氣機，現場高溫環境下同組胡姓男演員要求開啟冷氣機，卻遭其辱罵，甚至被指後續故意NG進行報復。

而該位周姓女藝人潔癖嚴重到專屬房車僅允許本人及寵物犬進入，禁止他人靠近，保潔需穿鞋套清潔再進行作業；拍戲時與他人肢體接觸後必用酒精消毒，場務誤觸其道具包後更被要求手寫千字檢討。更離譜的是，網傳該女星還與童姓女藝人在劇組裏互扇耳光，並導致對方哭泣。

網民猜測周姓女星是周依然

爆料流傳開來後，有網民便猜測周姓女星是周依然，童姓女星則是童謠，並提出證據：周依然本人就有在養狗；周依然與童謠合作過《你是光陰派的糖》（別名《有你的時光裏》），劇中飾演姐妹且關係對立；與胡先煦搭檔新片《即刻上場》定檔11月29日，符合聊天記錄中的「胡姓男演員」和「待播劇」線索。

但亦有網民評論道，該條爆料與周依然主演的職場劇《即刻上場》（11月29日開播）和戰爭電影《得閒謹制》（12月6日上映）宣傳期完全重疊，此舉或意圖通過打壓主演口碑影響作品票房。並有部分網民指出童謠作為白玉蘭獎視後，並擔任過白玉蘭獎評委，咖位顯著高於周依然，質疑「周依然是否具備打哭童謠的底氣」。

目前所有說法都停留在文字爆料階段，沒有現場照片、視頻或第三方證人佐證等實質性證據，而傳言中涉及的明星藝人及其工作室均未有回應。