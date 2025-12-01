王嘉爾爆金句「大部分自己解決」　強調擇偶冇標準：係個人就得喇

TVB節目《芷珊再約王嘉爾》近日播出最新片段，國際級偶像王嘉爾（Jackson）在鏡頭前與主持芷珊真情對話，其中一段關於他「解決問題」和「擇偶條件」的環節，王嘉爾罕有地表現得相當激動，引發網民熱議！



在訪問中，王嘉爾被問到最近兩年的感情狀況，表示要做好計劃才開始。他直言不諱地表示：「大部分都是自己解決。」 芷珊姐追問他「自己解決」的意思，王嘉爾堅定地說：「自己解決囉，自己解決自己所需的問題，我也是人嘛！」這番「自己解決」的言論旋即引起了網民的無限遐想。

隨後話題轉到私人生活，芷珊姐問他關於感情方面是否有一個「標準」，王嘉爾聽到後立即「情緒激動」連聲否認：「我冇Standard（標準）呀我！你係個人就得喇！」他進一步解釋，關鍵在於「啱唔啱Key」，這類問題很難用標準去界定。王嘉爾甚至作了一個生動的反例：「我一定要有160幾、170幾、我一定要長頭髮，就咁……頭髮可以剪㗎嘛！」

最終，王嘉爾在緩和情緒後總結了自己的擇偶觀，芷珊姐表示：「總之有Feel（感覺）就得，係嗎？」他即刻點頭，並強調：「Feel是最難的！」看來王嘉爾對感情的要求並非外在條件，而是難以捉摸的「感覺」。