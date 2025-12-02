黃曉明前女友直播中突遇孩子哭鬧　自稱單親媽媽需要搵錢還貸款

網紅葉珂作為大陸男星黃曉明的前女友，因官宣一年便分手，曾引發了大量關注。近日（12月1日）葉珂在視頻平台直播時，鏡頭外突然傳來嬰兒啼哭聲。她解釋「關了兩道門仍隔不住哭聲」，並離場查看安撫孩子，後續她還自稱「單親媽媽需獨自償還房貸車貸」，引起了網友的熱議。



葉珂直播中途帶孩子

葉珂於昨日（1日）在平台直播帶貨時，鏡頭外突然傳來嬰兒啼哭聲。她無奈中斷工作表示：「這個小寶寶，我去瞄她一眼」，並離場查看安撫孩子。後續返回直播時，葉珂解釋「關兩道門仍隔不住孩子哭聲」，並自稱「單親媽媽需獨自償還房貸車貸」，強調「賺錢不丟臉」。

2025年8月，葉珂在直播中公開承認已與黃曉明分手，在同一場直播中，她也證實自己「剛生完寶寶」，並強調「孩子是無辜的，他留給我的不會因為分開而消失」。外界普遍解讀孩子的父親即為黃曉明，這也讓黃曉明被視為二度當爸。

黃曉明葉珂官宣一年便分手

葉珂畢業於深圳大學（曾被封為深大校花），公開資料顯示葉珂從事過服裝品牌經營、美容院投資等生意，本人亦經常在網絡曬出豪車與名牌。

2024年9月， 黃曉明在社媒高調發文「大家別猜了，我們在一起了」，正式公開與葉珂的戀情。確認戀愛後，葉珂的一連串言行（如批評歌手伍佰的歌「猥瑣」，獨特的吃蛋糕動作，微do、獨one無two的說話方式）引發了巨大爭議，並遭到全網嘲諷與模仿，甚至導致黃曉明在公開活動中鞠躬道歉。

因網民的大量批評，葉珂宣佈因身體及家人原因「退出網絡」，隨後在2025年中旬網傳出黃曉明葉珂的分手消息，直到8月葉珂復出直播才正式證實兩人因為「性格不合」與「現實層面」的原因而分手。據悉葉珂在戀愛期間產下一女，但黃曉明方始終未對此有回應，且孩子法律意義上的生父亦未獲證實。