Disney+2026必睇日韓大作：IU新劇/死亡擱淺/貓眼三姊妹/操控遊戲
華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）亞太區11月13日首次於香港迪士尼樂園度假區舉辦「2025 Disney+ 原創內容發布會」，搶先揭曉 Disney+ 即將推出的韓國與日本原創作品陣容，並深化與亞太地區的頂尖藝人與創作者陣容的合作。
活動上眾星雲集，匯聚來自美國、韓國與日本的演員與創作團隊，現場也公開多部獲獎作品的獨家預告與重磅新作資訊。
2026 Disney+原創內容發布會日韓新作介紹👇👇👇
內容重點：
1. 《死亡擱淺：孤立無援》（暫譯）2027 年
2. 《Merry Berry Love》（中文片名待定）2026 年
3. 《CAT’S EYE – 貓眼》後篇 12 月 26 日
4. 《千鳥大悟計畫》（暫譯）2026 年
5. 《東京復仇者三天戰爭篇》2026 年
6. 《迪士尼扭曲仙境：動畫版》第二、第三季消息
7. 《金牌得主》第二季 2026 年 1 月
8. 《TRAVIS JAPAN到美國放暑假》（暫譯）2026 年
9. 《操控遊戲》現已上線
10. 《賭金》2026 年
11. 《殺人者的購物中心》第二季 2026 年
12. 《韓國製造》12 月 24 日
13. 《21世紀大君夫人》（暫譯）2026 年上半年
14. 《魅惑》2026 年
15.《再婚皇后》2026 年
16. 《天機試煉場》2026 年
1. 《死亡擱淺：孤立無援》（暫譯）2027 年
《死亡擱淺：孤立無援》設定在《死亡擱淺》（Death Stranding）系列世界觀，但故事是完全獨立於遊戲劇情之外。在北美洲大陸某處。「送貨員」山姆‧波特‧布橋斯橫跨美國，試圖讓國家重獲新生。
同一時期，還有一些「無名之人」（ Someones），也在用屬於自己的方式對抗孤獨。在瀕臨人類滅絕與世界終結的邊緣時刻，他們的命運與意志交錯。另一段「死亡擱淺」的故事，即將拉開序幕。
2. 《Merry Berry Love》（中文片名待定）2026 年
CJ ENM 出品，全新日韓合作劇，該工作室曾推出《愛的迫降》、《淚之女王》、《和我老公結婚吧》等風靡全球的韓劇，以及奧斯卡金像獎得獎電影《寄生上流》和《之前的我們》。
這部浪漫喜劇講述一名笨手笨腳的韓國空間設計師宥斌（暫譯）和日本農夫花梨（暫譯）的故事，兩人在一座神秘的日本島嶼展開意想不到的共同耕種之旅。
3. 《CAT'S EYE – 貓眼》後篇 12 月 26 日
三姊妺來生瞳、來生淚與來生愛白天經營咖啡館，夜晚則化身「貓眼」竊盜團，合作追回父親遭地下藝術經紀集團盜走的藝術收藏。
然而，他們雙重身份的平衡愈發困難，因為瞳正與刑警內海俊夫交往，而他正是負責調查「貓眼」案件的偵探，卻毫不知情自己追捕的竊賊竟是女友。
4. 《千鳥大悟計畫》（暫譯）2026 年
日本知名搞笑二人組「千鳥」的大悟將擔任策劃與製作。
這也將是大悟的第一個全球節目，將前所未有的全新形式從日本推向世界。
5. 《東京復仇者三天戰爭篇》2026 年
《東京復仇者》第 4 期「三天戰爭篇」即將登場，佐野萬次郎（Mikey）在知道穿越時空的真相後，做出了關鍵決定。
告別過去的花垣武道，終於抵達女友橘日向還活著的理想未來。然而「三巨頭時代」正式開啟，三大勢力爭霸混戰，一場全新的復仇風暴即將席捲而來。
6. 《迪士尼扭曲仙境：動畫版》第二、第三季消息
目前正在熱播當中的《迪士尼扭曲仙境：動畫版》確定會繼續推出第二、第三季。
改編自漫畫前三部作品。
7. 《金牌得主》第二季 2026 年 1 月
落魄的花式溜冰選手明浦路司，遇見了被父母勸退夢想的小女孩結束祈。
被她的堅持打動後，明浦路司決定指導她，兩人攜手朝成為金牌冠軍的夢想邁進。
8. 《TRAVIS JAPAN到美國放暑假》（暫譯）2026 年
七人國際男團 Travis Japan 展開一場為期十天的美國夏日之旅。
由被大家公認是旅遊規劃師的團員川島如惠留帶領，他們從拱門國家公園出發，一路前往杜蘭戈、紀念碑谷、塞多納等地，深入體驗美國廣闊壯麗的自然景觀與多元豐富的文化。在這段難忘的旅程中，他們將迎來哪些意想不到的發現與感動呢？
9. 《操控遊戲》現已上線
模範公民朴台仲突然遭誣陷入獄，被捲入由神秘人安耀翰操控的混亂世界。
台仲拒絕成為被擺佈的棋子，決心展開一場危機重重的復仇之戰。
10. 《賭金》2026 年
熙珠在當地機場得到一份夢幻工作，終於得以逃離她從小生長的偏僻小鎮，闖出自己的一片天。
起初一切順利，情況卻突然急轉直下，熙珠要載著一車走私黃金，躲避全韓國最危險的罪犯。在高速公路上疾駛的熙珠發現自己又回到那個曾誓言絕不回去的地方。
11. 《殺人者的購物中心》第二季 2026 年
首季被《紐約時報》評為為「全球最佳影集」之一。
第一季講述了大學生智安如何成功在家中躲避一群技術高超的殺手，新的一季她將與叔叔進灣攜手反擊，主動出擊對抗傭兵組織「巴比倫」。
12. 《韓國製造》12 月 24 日
在動盪的 1970 年代韓國，冀兌過著危險的雙面生活。在金錢和權力的誘惑下，冀兌不斷擴大自己的走私網絡與在情報局內的勢力。
然而，一名不為權勢所動的正義檢察官對他展開調查，威脅著他多年來所建立的一切。
13. 《21世紀大君夫人》（暫譯）2026 年上半年
故事設定在君主立憲制的 21 世紀韓國，這部浪漫喜劇融合權力鬥爭與愛情火花，劇情圍繞一位捲入王室權力角逐的王子、以及韓國最大財閥之一的繼承人展開。
兩人起初因私利而結盟，卻在計謀交織中逐漸領悟愛的真諦。
14. 《魅惑》2026 年
改編自 Naver 超高人氣網路漫畫《魅惑》，這部浪漫懸疑劇講述一名心碎的吸血鬼在哀悼中的故事。
離群索居五十年的宋夫人會定期委託畫家替自己繪製肖像，某天，一名有神祕過往的畫家怡浩接受委託後來到飯店，然而眼前的景象卻讓他大為震撼。
15. 《再婚皇后》2026 年
改編自超熱門網漫，講述深受百姓愛戴的皇后娜菲爾，她的皇帝丈夫某天突然帶回一位情婦、並要求離婚。
面對羞辱與背叛，娜菲爾不願讓皇帝就此毀掉自己的人生，於是她同意離婚，不過要求要和敵對西王國的王子結婚，開啟一場權力爭奪與情感交織的復仇之路。
16. 《天機試煉場》2026 年
由《黑白大廚：料理階級大戰》編劇打造的全新無劇本競賽節目，來自韓國各地的命理師、巫師與占卜師將正面交鋒，透過各自的專業技能，證明自己才是真正的命運解讀者。
參賽者包含薩滿團體、算命師、面相師與塔羅牌占卜師等，將接受一系列挑戰，失敗者遭到淘汰、成功者則晉級下一輪，他們究竟會證實、又或是推翻自己的能力呢？
【延伸閱讀】全智賢《暴風圈》Disney+熱播！首集即「死老公」為查真相選總統（點圖放大瀏覽👇👇👇）
延伸閱讀：
Disney+ 2026 年全球新作總整理！《幕府將軍》第二季即將開拍、《大熊餐廳》第五季、《破案三人行》消息搶先看
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】