秋冬6款人氣半月手袋推介　LV、Celine老花回歸　秀智、Rosé上身

半月包Hobo Bag/Crescent Bag近年來強勢回歸，不僅是因為復古風潮的再起，更因為它的實用性與百搭特質。



從巴黎時尚伸展台到韓星機場街拍，各大精品品牌紛紛推出半月形設計，讓這股「月亮熱潮」成為2025秋冬不可忽視的亮點～無論是優雅、俏皮還是率性風格，都能找到屬於自己的半月包。

半月形手袋將成為秋冬新亮點，Rosé、秀智明星同款上身，6款手袋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

半月形手袋6款推薦（Celine官網；01製圖）

1. Saint Laurent ICARINO手袋

Saint Laurent 2025秋季新作Icarino手袋，提供黑色絎縫羊皮革與焦糖棕缎光絨面皮革版本，在台灣首發預售便吸引眾人目光。包身以扁平菱形絎縫設計呈現獨特質感，標誌性Cassandre字母標誌依舊耀眼。內襯羊皮革，搭配緊湊的拉鍊開合，ROSE已率先背上示範，話題度爆棚。

Saint Laurent ICARINO手袋：$22,500



2. Celine TEEN CELINE LULU標誌印花牛皮革手袋

「人間Celine」秀智親自演繹的Teen Lulu半月包，融合柔和弧線與立體廓形，皮革細節精緻，四種色系可供選擇。無論是私服或時裝週造型，秀智的Lulu包都成為焦點，是Celine本季最值得投資的包款之一。

Celine TEEN CELINE LULU標誌印花牛皮革手袋：$12,500



3. MIU MIU Wander Matelassé半月包

Wander手袋是MIU MIU少女感的最佳代表，標誌性的Matelassé納帕軟皮展現細膩工藝。2025秋冬推出的水綠灰、珍珠灰、粉嫩與鵝黃等色調，少女心爆棚。其半月型設計搭配立體質感，既俏麗又優雅。

MIU MIU Wander Matelassé納帕皮革半月形手袋：$22,000



4. Longchamp Le Pliage Xtra半月包

除了高奢品牌，Longchamp也為半月包帶來平價入門選擇。Le Pliage Xtra圓潤的包身可搭配手提、肩背或斜挎，內部容量大且實用，還能折疊收納。日常百搭，既適合都市女性，也適合旅遊攜帶。

Longchamp Le Pliage Xtra肩揹袋：$3,500



5. Coach ACE HOBO馬車主題圖案印花手袋

Coach的Ace Hobo結合印花帆布與精緻皮革，內部空間寬敞，設計俐落。尺寸適中卻非常能裝，展現一種率性又不失時尚的氛圍，適合追求休閒chic的消費者。

Coach ACE HOBO馬車主題圖案印花手袋：$4,950



6. Louis Vuitton Loop彎月包

LV的Loop半月包則是高人氣經典。以Monogram老花塗層帆布搭配牛皮飾邊，包身貼身小巧，鏈帶與皮革肩帶可自由切換，隨性調整為肩背、斜挎或手提。靈感源自品牌典藏的Croissant包，展現Nicolas Ghesquière的時尚詮釋。

LOUIS VUITTON Loop：$20,300



同場加映：Chanel 25包成大熱款式！Jennie、昆凌等7位明星親身示範如何搭配（點擊放大瀏覽）▼▼▼

