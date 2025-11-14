秋冬6款人氣半月手袋推介　LV、Celine老花回歸　秀智、Rosé上身

撰文：女人我最大
出版：更新：

半月包Hobo Bag/Crescent Bag近年來強勢回歸，不僅是因為復古風潮的再起，更因為它的實用性與百搭特質。

從巴黎時尚伸展台到韓星機場街拍，各大精品品牌紛紛推出半月形設計，讓這股「月亮熱潮」成為2025秋冬不可忽視的亮點～無論是優雅、俏皮還是率性風格，都能找到屬於自己的半月包。

半月形手袋將成為秋冬新亮點，Rosé、秀智明星同款上身，6款手袋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

半月形手袋6款推薦（Celine官網；01製圖）
+8

1. Saint Laurent ICARINO手袋

Saint Laurent 2025秋季新作Icarino手袋，提供黑色絎縫羊皮革與焦糖棕缎光絨面皮革版本，在台灣首發預售便吸引眾人目光。包身以扁平菱形絎縫設計呈現獨特質感，標誌性Cassandre字母標誌依舊耀眼。內襯羊皮革，搭配緊湊的拉鍊開合，ROSE已率先背上示範，話題度爆棚。

Saint Laurent ICARINO手袋：$22,500

2. Celine TEEN CELINE LULU標誌印花牛皮革手袋

「人間Celine」秀智親自演繹的Teen Lulu半月包，融合柔和弧線與立體廓形，皮革細節精緻，四種色系可供選擇。無論是私服或時裝週造型，秀智的Lulu包都成為焦點，是Celine本季最值得投資的包款之一。

Celine TEEN CELINE LULU標誌印花牛皮革手袋：$12,500

Prada品牌大使aespa Karina同款5款手袋推薦　打造優雅時尚風格10款黑色精品返工手袋推薦　LV大容量有設計感　Dior約會都啱用

3. MIU MIU Wander Matelassé半月包

Wander手袋是MIU MIU少女感的最佳代表，標誌性的Matelassé納帕軟皮展現細膩工藝。2025秋冬推出的水綠灰、珍珠灰、粉嫩與鵝黃等色調，少女心爆棚。其半月型設計搭配立體質感，既俏麗又優雅。

MIU MIU Wander Matelassé納帕皮革半月形手袋：$22,000

4. Longchamp Le Pliage Xtra半月包

除了高奢品牌，Longchamp也為半月包帶來平價入門選擇。Le Pliage Xtra圓潤的包身可搭配手提、肩背或斜挎，內部容量大且實用，還能折疊收納。日常百搭，既適合都市女性，也適合旅遊攜帶。

Longchamp Le Pliage Xtra肩揹袋：$3,500

買包的盡頭是Longchamp？細看7大實用經典手袋：水餃袋、漁網袋巴黎時裝周｜不斷創造「IT bag」的LOEWE！回顧7款經典人氣手袋

5. Coach ACE HOBO馬車主題圖案印花手袋

Coach的Ace Hobo結合印花帆布與精緻皮革，內部空間寬敞，設計俐落。尺寸適中卻非常能裝，展現一種率性又不失時尚的氛圍，適合追求休閒chic的消費者。

Coach ACE HOBO馬車主題圖案印花手袋：$4,950

6. Louis Vuitton Loop彎月包

LV的Loop半月包則是高人氣經典。以Monogram老花塗層帆布搭配牛皮飾邊，包身貼身小巧，鏈帶與皮革肩帶可自由切換，隨性調整為肩背、斜挎或手提。靈感源自品牌典藏的Croissant包，展現Nicolas Ghesquière的時尚詮釋。

LOUIS VUITTON Loop：$20,300

同場加映：Chanel 25包成大熱款式！Jennie、昆凌等7位明星親身示範如何搭配（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+20
10款入門輕奢品牌手袋推薦　Coach臘腸狗時尚率性　Maje適合上班手袋亦走可愛風？獨特造型手袋推薦：MCM火箭、 CHANEL鳥籠BLACKPINK LISA衣櫥公開！割愛服飾做慈善　6款手袋珍藏特別回憶全新CHANEL 25手袋將成女士們新寵？經典菱格紋搭水桶外形展時尚5款老錢靜奢風手袋推薦　小CK、PEDRO平價高級　COS極簡控必買

延伸閱讀：

經典黑包回歸！JISOO、陳庭妮都拿DIOR D-Motion，徐玄振同款、MK吐司包別錯過

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】

穿搭時尚
美妝穿搭
時尚
時尚配搭
消費時尚
新款手袋
明星時尚
Rosé
秀智
亞洲潮流
saint laurent
Miu Miu
Longchamp
Coach
Louis Vuitton
Celine
女人我最大