男人亂講嘢丨駱振偉朋友窮到入唔到閘　郭嘉駿被奪命追魂call借錢

《晚吹 - 男人亂講嘢》是逢星期二晚上11時播出的ViuTV清談節目，由三位不同年齡層的主持人分別是193（郭嘉駿）、Thor（駱振偉）、灘叔（鄒凱光）與Helen（譚凱倫）每星期圍爐亂講，從男性角度和女性角度盡訴當代男人的難處。12月2日晚一集中灘叔分享如何應對無賴朋友借錢，Thor爆笑分享朋友窮到入唔到閘經歷，193爆曾受教車師傅「奪命追魂call」，節目最後三位主持都偏向借錢畀人等於送錢畀人。



12月2日晚以借錢為題，正所謂借錢容易還錢難，《晚吹 - 男人亂講嘢》的三位主持分享爆笑借錢經歷。（官方圖片）

12月2日晚以借錢為題，正所謂借錢容易還錢難，三位主持分享爆笑借錢經歷。灘叔講述一位「專業的」借錢朋友，早前己經因母親離世，需要一筆錢去處理身後事而問灘叔借錢。數月後，這位朋友又再次以母親離世為由問灘叔借錢，灘叔便質問到：「你記唔記得早幾個月你己經問過？」灘叔無奈指：「唔通識翻生？」朋友便機智地回答：「呢個係後母。」灘叔稱這類人一早已經想好Plan B、Plan C去應對「債主」的質問。

灘叔稱這類「專業的」借錢朋友一早已經想好Plan B、Plan C去應對「債主」的質問。（官方圖片）

男人亂講嘢丨Thor爆笑分享窮朋友

Thor亦分享一個女性朋友的爆笑故事，講到她與一位男士交往初期就開始向她借錢，起初她並沒有多想。後來，她偷看到男生的賭博戶口竟有數千元卻不還錢，便開始產生懷疑。最終，女生決定與男生分手，男生便到女生的工作崗位嘗試「箍煲」，而女生只想盡快離開，但當她入閘後卻發現男生沒有追上來，才看到他因八達通沒有錢而不能入閘，引發三位主持一輪恥笑。Thor更提到，女生之後還收到男生朋友的電話直指：「佢慣犯嚟㗎啦，我哋個個都俾佢借過錢，你去報警，一講佢個名就已經有佢File喺度！」

Thor爆笑分享朋友窮到入唔到閘經歷。（官方圖片·）

男人亂講嘢丨193分享應對無賴借錢

193也分享到曾被以前的教車師傅借錢的經歷：「佢一黎就話『郭嘉駿啊，我架貨Van撞咗車啊，嚟緊一、兩個月都冇收入，想問你借啲錢！』仲話下個月一定還喎。」之後，更「奪命追魂call」193，但193都選擇無視指：「識咗十幾年嘅兄弟我都要諗下借唔借啦，更何況呢個教車師傅好耐都冇聯絡過。」三位主持都偏向堅決不借錢給人，直指借錢其實就是送錢，根本不指望對方會還。