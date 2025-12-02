郝蕾質疑「扯頭髮」獲獎被指暗諷影后辛芷蕾　本人卻稱這是個烏龍

大陸女星郝蕾朋友圈內容此前被人曝光，直噴「威尼斯憑藉女演員扯頭髮得影后，含金量存疑」，因辛芷蕾憑《日掛中天》獲威尼斯影后，片中恰有「扯頭髮」鏡頭，此舉被網民解讀為暗諷辛芷蕾。近日郝蕾在新加坡國際華語電影金獅大賞上首度公開澄清朋友圈爭議，並稱對辛芷蕾的質疑是「巨大烏龍」。



2025年11月初，郝蕾的朋友圈內容被網民曝光，直指「威尼斯憑藉女演員扯頭髮得影后，含金量存疑」，並批評康城影展臨時增設獎項、東京國際電影節評獎不公（因辛芷蕾憑《日掛中天》獲威尼斯影后，片中恰有「扯頭髮」鏡頭），被網民解讀為暗諷辛芷蕾。又因為該內容曝出時間臨近在辛芷蕾電影上映首日（11月7日），此舉引發了大規模爭議。

12月1日，郝蕾在金獅大賞活動採訪環節對此事件進行了回應，稱「關於辛芷蕾這個問題是一個巨大的烏龍，而且在事發的當天我們兩個已經溝通的很好了。我說的壓根就不是她。」但後續未說明實際指向對象，以「場合不適合」為由拒絕進一步解釋，此舉亦引發了新一輪的輿論。