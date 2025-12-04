敖嘉年錄影大埔火災特輯淚崩中斷訪問　銅鑼灣暖氈賣斷市全城送暖

大埔宏福苑的五級火災，全港市民都為之心碎，為了關注市民嘅身心需要，HOY TV的《健康關注組》特別製作一連五集災後專輯《無情大火 守望相助》，希望透過這一系列專題，協助市民抒解情緒，兩位主持敖嘉年同Paula黃芳雯錄影時回顧火災發生後的情形都大感痛心，嘉年仲忍唔住流下男兒淚，一度要中斷訪問平復心情。



共五集的專輯會邀請不同醫生、中醫、社工及心理學專家，與觀眾分享如何在重大事故發生後照顧自己與家人，以及處理災後心理與生理問題的實用建議。Paula指內容都係針對相關課題，希望陪伴港人在面對今次悲劇時，如何保持心理上嘅健康：「我哋邀請咗唔同嘅專家分析同埋輔導，大家一齊經歷、渡過呢個艱難嘅時刻。」嘉年就指這段時間，身邊好友都很關注相關新聞，每分每秒都緊貼災情最新嘅進展，連他亦不例外，他說：「不過我有位心理學嘅朋友第二朝傳短信過來，提醒我接收太多相關資訊會對心理有影響，要暫時停一停，暫時唔好睇，我都提醒身邊嘅朋友，因為佢哋好專注，仲開始出現情緒，其實我哋嘅同事都好辛苦，因為要突然改哂今個禮拜所有主題，佢哋都要通宵達旦去完成相關稿件，真係好攰，不過大家都好有心，希望可出一分力。」

有心理學家朋友特意傳訊提醒敖嘉年對於關注相關新聞「暫時停一停」，避免過度接收資訊導致替代性創傷。（官方圖片）

回顧火災發生的那天，兩人雖然並非置身現場，不過都感同身受，嘉年講到中途更忍唔住淚水：「我自己情緒頂唔順時，都會盡量做吓其他事，好似買吓餸或者整埋吓植物，希望情緒可以平復吓先。朋友有去現場做義工，我負責執捨物資放入袋，另外就捐錢捐物資，我哋去買啲暖氈，搵哂成個銅鑼灣都賣哂，我問咁快？佢就話好多人搜羅咗，拎咗去大埔嗰度啦，咁我就話好啊，起碼賣斷貨，用得著就幫到佢哋手囉，呢件事令我覺得好多人嘅心都係好暖嘅﹗」而Paula就剛由外地返港，子女來接機時，她已經忍不住淚水攬住仔女，她說：「我都有喺車度問佢哋知唔知發有件咁嘅事？你哋心情點嘛？咁我覺得香港學校嘅老師都好專業，發生事故，無論係幼稚園或者小學，其實小朋友都知，你隱瞞唔到佢哋，老師都會提供好多心理上嘅輔導，真係好多謝佢哋啊。」