直播靈接觸丨台灣過世法醫用通靈破奇案　靈性導師揭兒童人販暴行

《直播靈接觸》是由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持，TVB Plus（82台）播出的靈異直播一小時節目，12月8日、9日（周一、二）晚9點半播映。黑白無常黃瀅仴、湯之欣，繼續任小編跟網民互動。



12月8日晚一集中「靈性導師」歌歌揭露兒童人販暴行：「賣畀邪教做活祭」，更介紹「台灣福爾摩斯」法醫楊日松如何通靈破奇案，聳人手法層出不窮。（官方圖片）

12月8日晚一集是《直播靈接觸》系列第98集，下周將迎來第100集。當晚主題為「靈異偵緝檔案」請來專門研究離奇案件的作家兼靈性導師歌歌。她在節目中介紹一位享負盛名已過世的台灣法醫楊日松，專業表現為他贏得「台灣福爾摩斯」稱號，她說︰「呢位法醫用好特別手法幫警察破案，例如佢係凶案現場，會唔戴口罩，解釋話想聞兇手留低嘅氣味，有靈感去破案。」而另一項手法更是駭人聽聞，楊法醫會舔屍水分辨屍體的味道。90年代轟動台灣的「白曉燕綁架撕票案」，楊法醫師就曾試屍水，令死因更加明確，事後死者母親藝人白冰冰公開多謝對方。

嘉賓「靈性導師」歌歌。（官方圖片）

歌歌提到楊法醫辦案時有過不少靈異經歷，試過有女死者顯靈向他求助。他亦有私藏一具「死人頭」助破案。有一單肢解案，死者被分成三份︰頭顱、雙腳，以及餘下部分，因為死不瞑目雙眼睜到很大。最後頭顱部份落到楊法醫手上保存，離奇之處是竟然會繼續生長頭髮同鬍鬚，歌歌補充說︰「每次有棘手案件，楊法醫就會拎個頭出嚟，一邊幫佢梳頭，一邊用通靈能力傾偈，仲話呢個人頭幫手破咗好多謎案，連警察都會嚟裝香多謝。」但隨住楊法醫離世，這顆人頭顱已被火化。

已過世的台灣法醫楊日松，專業表現為他贏得「台灣福爾摩斯」稱號，歌歌更提到楊日松法醫種種獨特驗屍手法。（官方圖片）

節目中提到有關外國兒童性侵及販賣的事例，當中一位受害者Anneke Lucas曾接受歌歌訪問，她說︰「Ann而家係美國非牟利組織『解放監獄瑜珈』創辦人。佢本身係比利時人，幾歲就畀媽咪賣咗畀人販。」她透露世界各地一直都有兒童人口販賣，主要對象是一班戀童辟者，不少更是位列權貴階層。更駭人的是有邪教會用小朋友做活祭，歌歌說︰「Ann見證過小朋友被殺死獻祭比撒旦嘅儀式，佢話自己倖免於難完全係好彩。」