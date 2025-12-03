直播靈接觸丨梁思浩帶領為遇難者默哀　黃紫恩當義工感動港人大愛

大埔宏福苑的五級火災讓市民深感震驚與哀痛。12月2日晚梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持《同心送愛直播靈接觸》，於9點35分在TVB Plus（82 台）播映，梁思浩帶領全場為遇難者默哀，為受災人士送上祝福，並向參與救援的團隊致敬。嘉賓請來了註冊臨床心理學家王昌哲（Ernest）和靈修導師 InLee，教大家如何調整負面情緒。



梁思浩帶領全場為遇難者默哀，為受災人士送上祝福，並向參與救援的團隊致敬。（官方圖片）

直播靈接觸丨黃紫恩當義工感港人大愛

節目開始前全場為死難者默哀，面對災情很多市民在精神及情緒上受到重大衝擊，當晚（12月2日）請來兩位嘉賓靈修導師 In Lee 及註冊臨床心理學家王昌哲（Ernest）為觀眾提供抒解的方法。黃紫恩（Jojo）透露事發當晚情緒波動無法入睡，接住趕到災場擔任義工，她表示在現場感受到香港人的愛︰「香港人真係非常有愛，到咗午飯時間見到堆積咗成千個飯盒，好多人係擔心災民餓無嘢食，所以送咗好多物資入嚟。」黃耀英（Darren）連日在災場擔任採訪工作，見到不少外傭犧牲假期，帶同物資到現場幫手，場面令人感動。

嘉賓In Lee及Ernest跟一班主持人為死難者默哀。（官方圖片）

直播靈接觸丨心理學家教災後情緒重組

註冊臨床心理學家王昌哲（Ernest）表示經歷關乎人生安危的事故，包括失去家園、親人，有過激反應都屬正常，他說︰「好似瞓唔到覺、食唔到嘢，都係正常反應。反而要留意係一星期或幾星期之後，徵狀有無更嚴重趨勢，約 20%至30%人有更嚴重徵狀出現，包括創傷後遺症等等。所以期間嘅觀察同事後援助仲緊要。」

直播靈接觸丨靈修導師建議「喊出嚟唔好扮堅強」

靈修導師In Lee認為面對沉重打擊，人的情緒處於崩潰邊緣，還要提醒自己要堅強，她說︰「呢個情緒延續落去先令人最擔憂，佢哋好難表達情緒，當場崩潰咁喊又唔敢。我會建議不如畀自己小小空間喊出嚟，匿埋自己喊，喊到點都無問題，幾誇張都無所謂。用呢個方法去表達自己情緒，總好過收埋扮堅強，其實大家都明，唔會笑你。」她提議一個抱抱、或在身邊無聲的支持，已很足夠。In Lee強調切忌收埋自己，有難處應該跟朋友講，一起去解決，不要讓負面情緒發酵。

此外，黃瀅仴、湯之欣在節目中讀出觀眾的留言，有為死傷者祝福「願逝者安息一路好走，願生者早日走出傷痛，重新振作，早日重建家園」、「願每一位受災居民加油向前走」 ，亦有為英勇前線人員及義工留言「衷心感謝消防人員英勇衝上火場救人」、「感激前線救援人員包括義工，日以繼夜幫助居民」。