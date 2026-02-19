專訪｜賴彥妤為追演藝夢放棄做律師　曾月入3位數靠食一餐捱過去

在光影斑駁的娛樂圈中，有一位身影獨特而堅韌的女演員——賴彥妤（Vivienna)，她不單擁有法律系的高學歷背景，更懷抱著對演藝事業的熾熱夢想。從踏入這個行業的那一刻起，Vivienna便展現出非凡的毅力與決心。無綫女藝人、Vivienna最初以選美身份為觀眾認識，其後獲無綫電視簽約，正式加入成為經理人合約藝人，並被安排在無綫《娛樂新聞台》擔任主播及外景主持。在這次農曆新年𨛘祈福訪談中，她分享了追夢路上的挑戰、家人的理解與支持，以及她如何將每一次經歷都化為成長的養分，活出屬於自己的精彩人生。

賴彥妤到濟公廟祈福。（陳順禎攝）

演藝路上多樣嘗試：渴望被觀眾記住的角色

在新的一年，Vivienna在事業上的目標清晰而明確。她坦言，在演藝生涯中，她希望嘗試更多不同的拍攝，包括戲劇作品，並挑戰不同的角色。「我最希望係有一個大家都可以記得我，一想就想起我嘅角色。」

這種對角色的渴望，源於她對演藝工作的熱愛。她積極拓寬自己的道路，不僅僅是演戲，還包括主持、做義工等多元發展。她樂於嘗試各種不同的造型，例如化妝和穿搭，讓自己以更豐富的面貌出現在觀眾面前。

賴彥妤到濟公廟祈福，求得一支好簽。（陳順禎攝）

面對逆境與不穩定：咬緊牙關的堅強心態

追逐夢想的道路從來不易，特別是在收入相對不穩定的演藝圈。Vivienna坦率地分享了她曾面臨的經濟壓力，甚至在初期遇到收入只有三位數字的艱難時刻：「其實一眨眼，我都入咗娛樂圈都有四年幾五年嘅時間，開頭嘅時候佢哋係會有啲擔心，因為曾經試過月入可能係得三位數，變咗收入比較唔穩定，當時生活係會感到迷惘。但屋企人後尾見到我多咗唔同嘅作品，例如有主持，有綜藝節目，亦都開始有啲唔同劇集參與，例如今年都有拍咗《新聞女王2》、《巨塔之后》等等，所以屋企人佢每次見到之後呢佢都會 cap翻圖跟住就 send翻俾我，呢個係為我打氣嘅一個強心針，咁所以我好希望嚟緊會有唔同類型嘅發展。」

賴彥妤放棄做律師為追演藝夢。（陳順禎攝）

曾掙扎過想放棄

面對這種挑戰，她展現出非凡的抗壓性和積極的解決方案：「我好捱得起，我決定既然要追呢個夢，我就會努力咁去做做，唔訓覺都得嘅。就好似咁，我而家做緊藝術坊嘅導師，亦都有做律師樓嘅工作，同埋當然有演藝嘅事業。」

為了減輕日常開支，她甚至以節儉的方式應對低收入期：「當時嘅工作量唔係咁多嘅時候，只得幾位數嘅情況，開源節流對我嚟講好重要，平時因為自己唔係好食嘢，變咗我會靠每日食一餐，如果收入再少嘅時候，我又會再食少啲，唯有當keep fit。」

當被問及是否曾經想過放棄，Vivienna表示她也曾掙扎過，但內心的熱愛推動她繼續前行。她透過「做多幾份兼職」和「增加收入的渠道」來確保自己能夠持續追夢。

家人態度逐漸轉變

在整個追夢的過程中，Vivienna的家人從最初的擔憂變成了她最堅實的後盾。起初家人一開始曾擔心她的收入不穩定。但隨著她不斷努力，嘗試了更多不同的工作，例如主持和戲劇演出，並開始有作品出現，家人的態度逐漸轉變。家人的默默支持和鼓勵，成為她繼續前行的重要動力。

賴彥妤的故事，證明了「成功沒有捷徑，只有堅持」。她以自身的經歷，鼓勵著每一個正在追逐夢想的人：不論起步點如何，只要心懷熱情、願意付出努力，並從每一次挑戰中學習，你就能在自己的人生舞台上，閃耀出最獨特的光芒。

