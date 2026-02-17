專訪｜孝女鄧凱文新年到廟為母親求健康　自責未能畀家用感內疚

鄧凱文（Eris）在2023年參加《香港小姐競選2023》，憑甜美樣貌殺入決賽，最終三甲不入，但火速簽約無綫電視，成為經理人合約女藝員。而近年她亦為《東張》擔任主持，很快便被網民封為「新一代東張女神」。

在五光十色的演藝圈中，Eris不僅以其專業精神示人，私下更是一位充滿愛與孝心的女兒。趁著新春佳節，Eris選擇到訪上環的文武廟，為新一年許下最真摯的願望。這一次的祈福，不僅是對新年的美好期盼，更是對她心中最牽掛之人的深情祝禱。

鄧凱文新年為母親健康到廟宇誠心祈福。（陳順禎攝）

到廟為母親求健康

Eris在廟宇中透露，每年新春她都會到不同的廟宇祈福。而今年，她將最深切的心願都獻給了家人，特別是她的母親。「希望我自己屋企人身體健康啦，因為我媽咪最近身體有少少唔舒服，希望佢可以快啲好番。」

Eris的母親正準備退休，但近來身體狀況欠佳，令她格外擔憂。她也主動向母親提出了自己真誠的建議：「我都有同媽咪講，如果你身體唔舒服嘅話，咁你都真係有需要，我覺得係要休息吓。」

鄧凱文新年為母親健康到廟宇誠心祈福。（陳順禎攝）

自責未能畀家用感內疚

同時，Eris也為自己求得了一支上上簽，籤文提到「貴人」。她希望新一年能有「多啲貴人相助，多啲 Job，多啲 Show 去做，搵多啲錢」讓自己有能力照顧好家人，特別是讓母親能安心退休、好好休息。」

身處競爭激烈的演藝圈，Eris坦言自己面對著巨大的心理壓力。儘管她對這份工作充滿熱愛，但現實的挑戰卻讓她不斷反思和自省，加上收入不穩的擔憂，未能給予家用給父母親，Eris直言每到深夜都會自責：「覺得好內疚，覺得自己做得唔係太好，做得唔夠出色，養活唔到屋企人，我好想佢退休，唔想佢再擔心我，明白到佢都會擔心我，驚我養唔到自己，我好想佢唔好再為我擔心，反而我好希望佢能夠安穩照顧自己同照顧自己身體，其實一直以來佢都好支持我，就算而家收入唔多，佢都咁支持我。」

鄧凱文新年為母親健康到廟宇誠心祈福。（陳順禎攝）

為慳錢朝早只係食隻蛋

面對前明未明狀況，Eris坦言自己比較容易焦慮：「成日都會諗好多嘢，搞到個人好似成日都悶悶不樂，成日會諗自己點樣可以再做好啲，但自己都諗通咗，要不斷增值自己，依家學緊唔同嘅嘢，希望裝備自己迎接一個機會。」

為了減低生活開支，Eris 為了省錢，她表示：「每日一日只係食一餐，又或者朝早只係食隻蛋就算，同埋撇除交通開支，盡量都唔超過一百蚊，又或者儘量留喺屋企唔出街。」

儘管生活艱難，Eris對演藝事業的熱愛卻從未動搖。她的父母親也十分支持她，唯一的期望是她能夠照顧好自己，這是他們最大的安慰。

Makeup: ig @barbiehuimakeup

鄧凱文新年為母親健康到廟宇誠心祈福。（陳順禎攝）