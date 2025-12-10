直播靈接觸｜謝雪心爆冤魂借花旦口申冤　梁思浩揭已故雀友約打牌

《直播靈接觸》12月9日一集，請來嘉賓謝雪心大談梨園靈異事件及戲行禁忌。



12月9日晚一集嘉賓心姐謝雪心。（官方圖片）

12月9日晚一集請來粵劇花旦兼藝人心姐謝雪心擔任嘉賓，大談梨園靈異事件及戲行禁忌。心姐講到一般人對盂蘭節神功戲的誤解，坊間一直以為是「畀鬼睇」，她解釋︰「神功戲一般都喺廟前面做，好似關帝廟、天后娘娘廟，其實係做畀神睇。戲棚中間有條柱，譬如會請天后娘娘去正中位置，然後寫住『人神共樂』。」她講起一單戲行內流傳甚廣的靈異事，早年有戲班到鄉郊演出「三司會審」戲目，當演到三名官員審問演犯人的花旦時怪事便發生，心姐說︰「現場忽然刮起大風，現場燈變成慘綠色，嚇到鑼鼓都停晒。」原來是有冤魂要借女花旦把口申冤，最後起出被殺少女埋屍的地方，同時將兇手繩之於法。

謝雪心爆有冤魂要借女花旦把口申冤，最後起出被殺少女埋屍的地方，同時將兇手繩之於法。（官方圖片）

心姐提到2004年採訪雅典奧運的一段經歷，當時她入住傳媒村準備採訪奧運，她憶述：「好記得係8、9月去到，因為11月有演出，所以出去吊嗓子keep聲。」她形容對住愛琴海練聲，是件非常浪漫事情。不過她企上海堤練到一半時，便感到身後有多雙眼睛望住，原來來了一群大狗，心姐說︰「我同佢哋講我好人嚟，唔係偷嘢唔好嚇我，跟住成班狗望住我後面，讓開畀我走。」第二天吃早餐時，才得知有位韓國記者在心姐練聲的同一位置墮海溺斃。

心姐練聲竟然引來外國靈體。（官方圖片）

梁思浩爆一單《歡樂今宵》年代的靈異怪事，當年但凡要錄歌都要到油麻地一間錄音室進行，他續說︰「故事就發生喺呢間錄音室嘅大廈入面，錄音室樓上兩層係一間麻雀會，唔少錄音室嘅熟客都會約腳喺樓上打牌。」有一日一位熟客人氣沖沖回到錄音室猛呼「撞鬼」，事緣她在電梯撞到一名女雀腳，相約到樓上開枱。之後她約齊另外兩位雀腳在雀會等，思浩說︰「等咗好耐都唔見摟開枱位女士，打對方手提接電話係佢嗰仔，嗰仔好驚愕咁話『媽咪早兩日過咗身喇喎』。」