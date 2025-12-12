新聞女王2大結局劇情24-25集｜佘詩曼黃宗澤受威脅、合力救何廣沛

TVB《新聞女王2》第1-25集劇情劇透，《新聞女王2》是由鍾澍佳、關文深作為監製，郭建樂為編劇，由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕、馬國明、夏文汐、譚俊彥、陳曉華、鄧智堅、龔慈恩等人領銜主演的一套以時裝職場為題材的電視劇。《新聞女王2》幾時播？自2025年11月10日起，逢星期一至五晚上8點30分播映。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

獨家Agoda酒店無門檻5%優惠 ✈️任何酒店+金額都得！👉即拎優惠！ 立即預訂 Disney+ 年費計劃！盡情煲劇！10個月價錢睇足一年

《新聞女王2》24-25集劇情

《新聞女王2》第二十四集、第二十五集 (12/15)

隨著新計劃正式落地，SNK的股價隨即出現極不尋常的暴漲。為了查明這場資本遊戲背後的真相，慧心毅然與公開平台合作，劍指幕後操盤手——富庾基金。與此同時，志傲從遠方傳來關鍵的神秘訊息，踢爆原來詭異的3U園竟然與SNK有著千絲萬縷的連繫！

另一邊廂，肇華藉著大力推動「原始股」成功炒熱全城氣氛。正當慧心在SNK直播室專訪肇華之際，竟突然宣佈要插播一則突發新聞。原來，慧心早已與家妍結盟，並聯合多家媒體，誓要將富庾基金的真面目公諸於世。仍試圖操控輿論風向的肇華，渾然不知自己已深陷險境。關鍵時刻，一名神秘人物突然現身直播現場，更以志傲的性命作籌碼，威逼慧心照稿讀出支持富庾的言論！面對鏡頭與人質的兩難，慧心決定孤注一擲，這場直播最終將如何改寫眾人的命運？

《新聞女王2》19-23分集劇情

《新聞女王2》第十九集 (12/08)

張家妍正式加盟NovusVera後，高調地展開對業界精英的挖角行動，以構建她心目中的「新聞烏托邦」。她首個鎖定的頭號目標，竟是昔日愛徒劉艷。面對外資來勢洶洶，文慧心主動出擊，揭露阮雪君在外國涉及的連串醜聞。這一著令局勢急轉直下，NovusVera母公司隨即發表聲明，否認有投資香港市場的計劃，而雪君本人更在此時離奇失聯。作為牽線人的許詩晴與被高調招攬的家妍，無辜慘受牽連。

此時芷瑤又再生事，於坊間大肆散播某位女富商病重的傳聞，矛頭直指公開平台的幕後金主白書昀，意圖動搖其根基。慧心深知空穴來風未必無因，遂決定必須謹慎查證背後原因。另一邊廂，失去了雪君支持的家妍，為了尋覓新金主以維持運作而忙得焦頭爛額。在走投無路之下，她無奈向慧心追問雪君的下落。慧心藉機苦口婆心地勸她及早回頭，不要再越陷越深；惟家妍始終受制於自身的原則與道德枷鎖，無法接受慧心的那一套處世方式。最終，這兩位強人再次分道揚鑣。

《新聞女王2》第二十集 (12/09)

專業新聞獎頒獎典禮盛大舉行，全行精英雲集。一向不屑交際的張家妍，為求資金延續理想，不得不放下身段在場內尋覓金主。頒獎期間文慧心忽然被通傳，需要她安撫某人的情緒。典禮迎來高潮，SNK獲頒特別大獎，正當古肇華準備領獎時，文慧心竟霸氣上台奪走獎座，將殊榮轉贈予AI主播的真正功臣司徒蕊天與劉俊邦，此舉雖令肇華顏面盡失，卻贏盡全場掌聲。

隨後，慧心眾望所歸再奪「最佳女主播」，並特邀方太上台。方太致辭暗藏玄機，全場唯獨慧心讀懂弦外之音。就在氣氛最高漲之際，慧心突然宣佈因「不可抗力」理由，將有關阮雪君的報道全數下架。此反常舉動引發全城揣測：這到底是「新聞女王」為強勢回歸SNK鋪路，抑或是背後另有深遠盤算？

《新聞女王2》第二十一集 (12/10)

張家妍堅信阮雪君仍潛伏於香港，惟許詩晴為了明哲保身，決定果斷抽身，導致二人因利益分歧而不歡而散。另一邊廂，古肇華伺機利用方太的負面傳聞發動突襲，企圖一舉顛覆SNK的權力格局。備受打擊的家妍拍片公開NovusVera事件的始末，更做出了一個令眾人震驚不已的極端抉擇。

與此同時，雪君交予文慧心的機密資料中，竟內藏驚人秘密，還觸及一場國際關係風波。方太為阻止肇華吞併SNK，孤注一擲提出與慧心「上契」以轉讓股權及權力，可惜未能如願。面對肇華針對SNK的凌厲攻勢，慧心終於不再猶豫，決意展開絕地反擊……

《新聞女王2》第二十二集 (12/11)

劉艷意外捲入一宗棘手的虐兒案，卻因關鍵錄影畫面模糊不清，令調查工作陷入膠著。與此同時，SNK內部的權力鬥爭已達白熱化，文慧心正積極遊說並拉攏董事局成員，與古肇華展開激烈角力。張家妍終忍不住出手協助劉艷，兩人合力揭發了社區保姆外判制度的重大漏洞；惟劉艷在追訪期間不幸摔傷，竟意外令其隱瞞多時的秘密曝光。

另一邊廂，慧心對一款新式癌症治療儀器作出正面報道，卻遭芷瑤伺機在網台發動攻勢，惡意抹黑慧心與儀器持有人白書昀，更試圖將該儀器妖魔化。在這場充滿算計的輿論博弈中，無數病人的命運，正隨著變幻莫測的風向而懸於一線。

《新聞女王2》第二十三集 (12/12)

張家妍帶領公開平台採取「以報道反擊報道」的凌厲策略，將輿論矛頭重指白書昀，迫使她在回收癌症儀器與病人性命間作出艱難抉擇。另一邊廂，文慧心強勢回歸重登SNK權力巔峰，古肇華表面擺出一副願意退讓的姿態，實則暗中佈局反撲。在董事局會議上，慧心突然拋出震撼提議，令全場譁然。

鏡頭轉到前線，家妍正著手追查一宗網上情騙案，而劉艷則在調查一宗大學生虧空公款的案件。這兩宗表面上風馬牛不相及的罪案，隨著線索層層剝開，竟驚人地指向同一個龐大的犯罪關係網。為了證明自身實力，潘志傲決定兵行險著，不惜以身作餌，冒險潛入惡名昭彰的跨國詐騙據點「3U園」進行臥底調查，誓要揭開黑幕。

《新聞女王2》第14-18分集劇情

《新聞女王2》第十四集 (12/01)

隨著梁景仁事件的真相塵埃落定，文慧心選擇遠走外地散心，卻在旅途中偶遇神祕莫測的「晶耀研究學院」。該處的眾多學員對能量水晶的神奇功效深信不疑，紛紛渴望能接受教主宏光大師的獨家「淨化」。然而，慧心長期失聯的舉動卻激怒了金主白書昀，令公開平台面臨嚴重的撤資危機。

另一邊廂，張家妍黯然辭職決心離開SNK，卻遭到古肇華處處針對及故意留難；而在政府任職的許詩晴亦慘遭投閒置散，其上司陳啟峰更將「駐政總傳媒」項目架空，令她無用武之地。與此同時，慧心接觸晶耀學院的活動後，似乎越來越感興趣。家妍與劉艷分別對學院展開深入調查，懷疑這是一個包裝成新興宗教的斂財騙局，宏光大師背後似乎正密謀著更巨大的驚天陰謀。

《新聞女王2》第十五集 (12/02)

文慧心親自出馬為宏光大師進行專訪，試圖澄清外界對晶耀學院的誤解。然而，唐芷瑤卻搶先發佈狙擊報道，直指慧心已遭「洗腦」，令其專業公信力備受質疑。眼見輿論火頭恐波及公開平台，余英飛果斷發起內部投票動議罷免慧心，令劉艷等人陷入兩難的天人交戰。

另一邊廂，張家妍雖堅持SNK必須恪守中立持平原則，惟其下屬獲得古肇華撐腰而公然抗命，堅持提交針對慧心的負面報道。身處其中的慧心，在宏光大師的逐步引領下，開始喚醒深埋心底的童年陰影。與此同時，劉艷與家明致力搜證以揭穿這場心靈騙局，更夥同子傑秘密潛入戒備森嚴的靈修場營救慧心，可惜最終無功而還。

《新聞女王2》第十六集 (12/03)

隨著晶耀學院的驚天騙局被徹底揭發，由文慧心掌舵的公開平台聲勢浩大，一舉登上網媒界的王座，更順利躋身官方認可的「駐政總傳媒」之列。反觀張家妍，因極度不屑與古肇華同流合污，經過一番掙扎後，終於作出了一個極為重大的決定。

另一方面，慧心決意重啟針對藥廠的調查，她深知破案的唯一關鍵，在於尋獲舊批次的問題藥物，無奈坊間早已難覓蹤影。此時，獲肇華提拔為SNK副總監的姜力恆，竟在誤打誤撞下尋獲該批關鍵證物；慧心憑此鐵證成功翻案，將藥廠負責人繩之於法。其後，慧心更強勢踩場現身芷瑤的粉絲見面會，兩人再度正面交鋒，當眾清算過往的恩怨情仇。正當慧心在職場上所向披靡之際，她卻未料到那位令她最懼怕、最厭惡卻又最親之人，已經悄然回歸……

《新聞女王2》第十七集 (12/04)

奪得傳媒界至高榮譽「威爾斯火炬獎」的殿堂級記者阮雪君衣錦還鄉，其歸來的聲勢浩大，風頭甚至一度蓋過了「新聞女王」文慧心。眼見雪君地位超然，SNK主席方太有意將其招攬旗下，古肇華深恐大權旁落，勢力被攤薄，遂私下派人對雪君的過去進行地毯式搜查，試圖以此阻撓方太的部署。

在隆重的祝捷晚宴上，作風傳統的雪君當眾狠批現今的網絡媒體缺乏責任感，其言論直斥其非，與正經營網媒的慧心爆發激烈的理念衝突。兩人在席間舌劍唇槍，互不相讓。此時，肇華看準時機混水摸魚，突然揭露了慧心與雪君之間隱藏多年的秘密關係。與此同時，許詩晴為了建立個人政績，策劃了八台聯播專訪雪君的特備節目。豈料在直播期間，肇華竟當眾引爆一枚關於慧心童年慘痛遭遇的震撼彈，令全場陷入震驚……

《新聞女王2》第十八集 (12/05)

許詩晴對於古肇華公然「騎劫」八台聯播、獨佔輿論焦點的行徑感到極度不滿。隨後，SNK更變本加厲地爆料文慧心不為人知的過去，試圖徹底摧毀慧心；阮雪君見狀，反而逼迫慧心必須直視恐懼，最終兩人在公開平台上現身，慧心親口剖白了那段塵封多年的童年創傷與真相。

事實上，殘忍揭開慧心的瘡疤對肇華而言僅是前奏，其背後的戰略目的已順利達成。此時，歐洲新聞機構NovusVera宣佈強勢進軍香港，身為代理人的雪君隨即展開挖角攻勢，不但以高薪厚職利誘張家妍加盟，更拉攏詩晴幫忙牽線；唯獨慧心對這股突然襲來的外資勢力，抱持著極大的質疑態度……

《新聞女王2》第10-13分集劇情

《新聞女王2》第十集 (11/25)

「弘記小廚」本著善心向區內長者派發飯盒，豈料好心做壞事，竟引發了一宗疑似集體食物中毒的軒然大波。詩晴雖然與食店老闆私交甚好，但礙於其政府官員的敏感身分必須避嫌，故此無法公開出手相助。文慧心隨即主動介入跟進，此舉卻令劉艷懷疑她與詩晴之間是否存在私下交易；惟慧心透露，這宗案件的突破口，是一位她相熟的重要證人身上。

另一方面，為了爭奪極具戰略價值的「駐政總傳媒」席位，慧心與古肇華展開明爭暗鬥，各自發力拉攏詩晴以換取官方支持。隨著調查深入，風向出現轉折，所有疑點竟指向某款保健品；原來早前曾有匿名「吹哨人」向張家妍揭露藥廠隱瞞禍害，惟該人在爆料後便人間蒸發。劉艷與家明決定兵行險著，利用激將法迫使SNK前總監余英飛重出江湖，潛入藥廠進行臥底調查。此刻，慧心與家妍兩大陣營各出奇謀，誓要搶先對方一步，揪出那位關鍵的吹哨人。

《新聞女王2》第十一集 (11/26)

文慧心為了壯大聲勢，為公開平台引進了新任新聞總監余英飛，令眾人大感錯愕。英飛隨即透露驚人內情，吹哨人向慧心披露了藥廠內部的驚人黑幕後，就留下遺書失蹤了。對此，芷瑤選擇聯同藥廠反擊，惡意造謠並指控慧心才是「殺人兇手」，更要求她公開下跪道歉。

受此醜聞波及，公開平台慘遭當局剔除出「駐政總傳媒」的名單，接踵而來的噩耗令慧心大受打擊，陷入低潮。另一邊廂，張家妍成功抓住九哥進行不法勾當的把柄，藉此逼迫他如實交代梁景仁逝世當日被掩蓋的內幕。與此同時，古肇華利用先進的AI技術重現景仁影像，表面上是為了安撫景仁父母的喪子之痛，實則這看似仁慈的舉動背後，卻隱藏著不可告人的政治盤算。

《新聞女王2》第十二集 (11/27)

受到吹哨人事件的強烈衝擊，文慧心內心深處對於梁景仁死因未明的鬱結被徹底引爆。為了找回那段遺失的記憶碎片，還原昔日真相，她毅然選擇接受催眠治療。引導下，記憶回到了那個「五百年一遇」的世紀暴雨之日，當時SNK為了搶新聞而高調懸賞市民擔任「民間記者」，慧心曾與景仁發生過激烈爭執。遺憾的是，慧心其後疑因事故而失憶。

為了尋求公義，慧心與張家妍、許詩晴及劉艷罕有地聯手，成功說服景仁的父母申請重開死因研訊。隨著庭審正式展開，關鍵目擊證人九哥竟然臨時失場。隨後，家妍、詩晴和古肇華先後出庭作證，各自演繹並訴說了他們認知中的「真相」。眼看即將輪到慧心出庭，但她至今仍無法拼湊出當日與景仁最後對話的完整內容，令案件依然迷霧重重……

《新聞女王2》第十三集 (11/28)

回顧那場堪稱「五百年一遇」的恐怖暴雨，全港廣泛地區慘遭洪水蹂躪。當時梁景仁從許詩晴手中取得重要資料後，便無懼惡劣天氣，毅然奔赴前線追蹤水浸源頭；同一時間，洪水瘋狂湧入地下商場，受困其中的張家妍在面臨生死存亡之際，仍堅持進行直播報道，展現無比的專業與頑強。

隨著死因研訊進入關鍵階段，文慧心在庭上作供，詳細憶述了景仁當日捨己救人的感人經過。而在法庭之外，余英飛不負所託，在海外成功尋獲關鍵證人九哥。九哥即將回港作證的消息一出，令古肇華原本天衣無縫的部署瞬間大亂。最終，一段被隱藏多時的絕密片段呈堂播放，徹底揭開了景仁離世的真相。然而，令人震驚的是，影片內容竟與慧心的證供大相逕庭，這巨大的落差令慧心陷入極度的自我懷疑之中，心理學家推斷，這種記憶錯亂的根源，極可能源於她童年時期的深層創傷。

《新聞女王2》第6-9分集劇情

《新聞女王2》第六集 (11/17)

古肇華決定踩在新科技的「灰色地帶」，推出AI主播。為了擴大聲勢，他更進一步聯手網紅唐芷瑤共同炒作並大力推廣AI概念股。這項破格技術的引入，首先影響了白書昀，AI主播的出現讓她對投資公開平台開始產生動搖。

另一方面，文慧心試圖動用政府方面的力量，計劃以此向SNK施加壓力。然而，此時的許詩晴已然佔據上風，地位今非昔比，她覺得文慧心已經今日唔同往日，並冷處理文慧心的要求。

AI方案同時在SNK內部引發巨大震盪。許多員工質疑AI主播是否具備應有的專業性，憂慮新聞質素下降，部份人甚至不惜以集體辭職作為威脅，要求張家妍撤回AI主播方案。

正當SNK內部爭議不休之際，一宗突發新聞傳來：警方在海底發現了戰時遺留的炸彈。古肇華視之為絕佳機會，決意派遣「AI文慧心」即時前往現場，實地測試其處理突發直播的能力。與此同時，文慧心本人亦親自到現場報道。一場真人王牌主播與AI的正面對壘，即將在鏡頭前震撼上演。

《新聞女王2》第七集 (11/18)

SNK的AI直播發生嚴重錯誤，直接導致相關的AI概念股泡沫爆破。然而，作為始作俑者的古肇華卻似乎未受影響，正與富豪細劉生在遊艇上大開派對，縱情狂歡。

派對後，一宗命案發生——女網紅林寶拉被發現浮屍岸邊。面對警方的調查，遊艇上的所有相關人士竟統一口徑，一致堅稱林寶拉只是意外墮海身亡。文慧心憑著其新聞直覺，認定事件絕不單純，堅持要深入追查真相。但劉艷對此卻持相反意見，劉艷質疑文慧心此舉並非為了公義，純粹只是為了追逐新聞流量，兩人在報道方向上產生了分歧。

由於古肇華本人亦牽涉在這宗命案之中，張家妍抓緊了這個千載難逢的機會，立即向方太進言，成功架空古肇華。張家妍順勢暫時接管了新聞總監的大權後馬上調查一事，卻發現重要證據離奇消失。

林寶拉的社交媒體帳號突然發出新帖文，內容竟是直指自己並非意外身亡，而是慘遭謀殺。然而，林寶拉的母親卻在此時現身，反稱女兒生前早已染有毒癮。各方說法不一，真相頓時陷入了「羅生門」。在重重迷霧之中，文慧心並未放棄，終於為案件找到了新的突破缺口……

11月19日(星期三)暫停播映一集，敬請留意。

《新聞女王2》第八集 (11/20)

文慧心鍥而不捨的追查終於取得關鍵突破，她成功挖出了林寶拉真實的病歷紀錄，成功為寶拉洗脫污名。另一邊，張家妍依然沒有放棄調查梁景仁的遇難舊事。她主動接觸器材部主管九哥進行探問，試圖尋找線索，但此舉似乎無意中觸動了某個相關人士的敏感神經，讓情況變得複雜。

至於寶拉的死因，文慧心與劉艷在檢視寶拉遺下的舊平板電腦時，竟發現了駭人聽聞的內幕真相。文慧心把握時機，趁著唐芷瑤正在進行直播，突然發動了一場突襲式的線上對質。緊接著，文慧心再利用公開平台，將寶拉之死的完整真相公諸於世。

一個電影拍攝現場爆發了嚴重的工業意外，但現場所有工作人員均被下了嚴厲的「封口令」。無論是SNK還是公開平台的記者，在採訪時都處處碰壁，無法取得任何實質進展。

張家妍費盡心力，終於找到一名願意作證的攝影師，並向對方鄭重承諾會嚴格保密其身分。然而，在關鍵的直播訪問期間卻發生了嚴重差錯，導致證人身分曝光。這次失誤讓SNK飽受外界猛烈批評，高層方太對此極為震怒，決定向古肇華及張家妍兩人嚴厲問責。

《新聞女王2》第九集 (11/21)

由於升降平台事故的相關調查工作陷入了僵局，詩晴決定出手，她將一份內部文件交予文慧心，企圖利用這次爆料為自己製造上位的籌碼。

文慧心獲得文件後，立即嘗試遊說受害者的家屬接受公開平台的訪問。然而，家屬們似乎更信任SNK的傳統影響力，使得張家妍一方意外獲利。張家妍與劉艷合力說服了該電影的女主角聶莎莎站出來受訪，並於兩台播放。

對於劉艷將這個重磅訪問「拱手讓人」，與SNK共享的決定，文慧心感到極為不甘與不解。然而，正當文慧心心生不滿之際，她的知己陳子傑卻深深被劉艷的理念所打動，他願以工傷受害者身分出鏡剖白。

隨著事件發酵，攝影師工會正式發起了大規模的罷工行動。公開平台的攝影師馬家明，在劉艷的鼓勵與理念感召下，最終作出了自己的抉擇響應罷工，文慧心亦有所反思。就在此時，詩晴看準時機，正式拋出一個極具野心的「駐政總傳媒」計劃，決心要在傳媒界開拓一個全新的戰場。

《新聞女王2》第1-5分集劇情

《新聞女王2》第一集 (11/10)

自文慧心引退新聞界這半年間，SNK新聞部經歷了翻天覆地的洗牌。新任總監古肇華強勢「空降」掌權，而張家妍亦已成功上位，取代了梁景仁原有的副總監地位；另一邊廂，劉艷自立門戶創辦了網媒公開平台，許詩晴則轉換跑道當上政府新聞官員。

野心勃勃的古肇華企圖藉著一宗新聞來為自己臉上貼金，以鞏固其「國王」般的統治地位；這與只求還原事實真相的文慧心截然不同。就在此時，一宗舊樓倒塌的突發事故，令現場變成了張家妍與劉艷這對師徒的角力場，更正式掀起了傳統主流媒體與新興自媒體之間的戰爭。最終，文慧心乘坐直昇機從高空強勢介入拍攝，以君臨天下的「女王」之姿，高調地向外界宣告回歸新聞最前線！

《新聞女王2》第二集 (11/11)

文慧心強勢回歸旋即成為全城焦點，豈料塌樓現場突發猛烈爆炸，強大氣流令她身處的直昇機陷入險境。熟悉觀眾心理的文慧心，將捕捉到爆炸一刻的珍貴畫面視為談判籌碼，為自己的回歸大計鋪路。

另一邊廂，SNK主席方羅麗嫦（方太）為保業界龍頭地位，施壓要古肇華以重金禮聘慧心重返娘家，令張家妍深感地位岌岌可危。與此同時，許詩晴亦代表官方出面邀約；就連勢力最弱的劉艷也試圖大打感情牌，卻反遭慧心質疑其財力。面對百家爭鳴、爭相搶奪「女王」加盟的局面，隨著黃金時段（Prime Time）分秒逼近，這段獨家片段最終花落誰家？

《新聞女王2》第三集 (11/12)

外界普遍期待文慧心將藉著手上的獨家片段強勢重返SNK，豈料古肇華與張家妍早已設下防線，方太更直接下達全行「封殺令」，試圖徹底截斷其出路。面對圍堵，慧心見招拆招，毅然收購由劉艷創辦的網媒公開平台，以此為據點展開絕地反攻。與此同時，SNK迎來了三名新實習生，當中性格內向、粵語發音不標準的司徒蕊天最不受重視。之後，慧心指派劉艷追訪一場充滿爭議的業主立案法團會議，小業主芬姐因不滿天價維修費，憤而持刀挾持涉嫌貪污的法團代表。肇華為炒作新聞熱度，竟以不實報道煽風點火，最終激怒芬姐，令危機急轉直下。

《新聞女王2》第四集 (11/13)

隨著挾持事件越鬧越大，以官方身分介入的許詩晴為求盡快平息風波，大膽提出了一個破天荒的建議：由SNK與公開平台進行史無前例的聯合直播。直播期間，文慧心與劉艷負責報道她們深入調查所得的第一手資料，而張家妍則以充足的數據全面整合案情，最終在三方合力下成功化解了這場危機，此舉亦令公開平台的關注度急升。

另一邊廂，古肇華為了立威，當眾解僱了曾與家妍對抗的主播潘志傲。落難的志傲轉向慧心求職卻慘遭拒絕，反而是家妍出人意表地將他重新聘用並收歸旗下。心無旁騖專注事業的慧心，將下一個目標鎖定在一個神秘的解謎網站上，期望贏取高達一百萬美元的獎金以擴充平台版圖。最終，劉艷憑藉解碼書成功破解首關，為團隊搶佔先機。

《新聞女王2》第五集 (11/14)

急於尋覓金主的文慧心，在出席商界活動時雖遭方太譏諷她淪落到要在網媒打滾，卻意外結識了志趣相投的企業家白書昀，為合作帶來一線曙光。與此同時，解謎行動陷入僵局，慧心採取逆向思維，成功查出幕後出謎者的真實身分。其後，書昀承諾注資公開平台，但前提是必須犧牲劉艷，這令慧心陷入兩難局面。

不久，文慧心竟離奇地重返SNK主播台，原來這全是古肇華精心佈下的局。與此同時，代表公開平台與SNK談判的律師邵俊樂，竟在場重遇舊愛張家妍。

《新聞女王2》人物關係圖

新聞女王官微

《新聞女王2》演員

佘詩曼 飾 文慧心（MAN）

公開平台Open Platform負責人

新聞女王官微

黃宗澤 飾 古肇華（Kingston）

SNK News電視部新聞總監

黃宗澤飾古肇華（新聞女王官微）

李施嬅 飾 張家妍

SNK News電視部副新聞總監

李施嬅飾張家妍（新聞女王官微）

高海寧 飾 許詩晴（Cathy）（新聞女王官微）

政府新聞處新聞主任

高海寧飾許詩晴（Cathy）（新聞女王官微）

王敏奕 飾 劉艷

Open Platform 創辦人

王敏奕飾劉艷（新聞女王官微）

馬國明 飾 梁景仁（George）

已故SNK News副新聞總監

馬國明飾梁景仁（George）（新聞女王官微）

譚俊彥 飾 陳子傑

譚俊彥飾陳子傑（新聞女王官微）

陳曉華 飾 唐芷瑤

陳曉華飾唐芷瑤（新聞女王官微）

龔慈恩 飾 方羅麗嫦（方太）