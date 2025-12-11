Viu 12月片單《模範的士3》視帝李帝勳回歸　多部人氣韓綜上架

踏入2025最後一個月，Viu繼續為大家帶來人氣話題節目，集合多套最新話題韓劇、韓綜、日劇、陸劇，為劇迷提供多種選擇！



韓劇：Viu Original《模範的士3》

口碑保證，故事線有新突破

Viu Original原創韓劇《模範的士3》矚目回歸！由韓國視帝李帝勳率領的原班人馬表藝珍、金義聖、裴侑藍和張赫鎮來到第三季，本季更迎來香港人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）加盟。劇集首播即以9.5%收視率創下2025年韓國迷你劇最高開播紀錄，穩坐全頻道冠軍寶座！

本季劇情格局全面升級，犯罪網絡更從韓國擴展至國際。首集案件直指日本人口販運集團，彩虹運輸團隊跨海出擊，緊接又踢爆韓國二手車市場黑幕、傷人案不公判決等，貼地話題源源不絕！李帝勳多變的演技、親身上演多場高難度動作戲碼，從街頭搏鬥到以一敵十，每一幕都讓人熱血沸騰！香港觀眾請鎖定Viu每周五、六晚上緊貼進度。

韓劇：Viu Original《模範的士3》口碑保證，故事線有新突破（資料由Viu提供）

Viu原創節目《「彩虹」特別專線》

強尼化身保姆司機，探討明星內心世界

為配合Viu Original原創韓劇《模範的士3》播出，Viu於12月8日起一連五日播放原創節目《「彩虹」特別專線》，強尼將化身Viu專屬保姆車司機，親自為新一代偶像明星設計特別行駛專線，並透過深度訪談了解他們對於「模範」的定義。

《「彩虹」特別專線》雲集一眾本地當紅偶像，包括人氣天團MIRROR成員呂爵安（Edan）、邱彥筒（Marf）、梁業和吳保錡等，Edan更打頭陣與強尼傾談心事，揭露自己希望嘗試拍攝BL劇！想一睹偶像卸下明星光環展現真我？香港觀眾可於12月8日起晚上11時30分於Viu收看。

《「彩虹」特別專線》由強尼將化身Viu專屬保姆車司機，為新一代偶像明星設計特別行駛專線。（資料由Viu提供）

韓劇：《Love Me》

愛情女王徐玄振直示現代女強人內心真實情感

《Love Me》改編自廣受好評的瑞典同名劇集，講述徐玄振飾演的徐俊京，是一名看似擁有人人稱羨的完美外表、名利與財富的婦產科醫生，內心卻渴望被關心。她好不容易從多年前一直緊閉心鎖，直到遇見唯一能看穿她堅強偽裝、理解她內心的男人朱道賢（張栗飾），兩人將如何相伴，在愛與被愛的過程中，重新找回家庭的溫暖與自我成長呢？

另一亮點是人氣女團TWICE的成員多賢首度演出，多賢飾演女主角的妹妹，與徐玄振同場鬥戲，其演技表現絕對值得期待！劇集將於12月19日首播。

《Love Me》由愛情女王徐玄振直示現代女強人內心真實情感。（資料由Viu提供）

韓綜：《第六感City Tour 2》

麻浦站的新對決

由國民MC劉在錫、高庚杓和Mimi攜手主持的户外推理綜藝《第六感 City Tour 2》現已回歸！本季最大亮點莫過於「王鼻子」池錫辰的加盟，全新組合讓觀眾倍感期待。延續節目的獨特設定，每集帶領成員與來賓走訪三個地點，其中兩個是真實場所，另一個則是製作組精心打造的「完美騙局」，成員和嘉賓需要透過「望、聞、問、切」辨識真假！

在新一集中，主持群與特別嘉賓金元勛、嚴智允前進充滿年輕活力的麻浦站，展開新一輪的推理對決。面對真偽難辨的場景，成員必須運用敏銳觀察力與邏輯推理，在「年輕新世界」中找出隱藏的蛛絲馬跡，揭開製作組設下的層層謎團。

第六感City Tour 2（資料由Viu提供）

韓綜：《換乘戀愛4》

官方確認！Jennie首登戀綜

熱度持續不斷的《換乘戀愛4》，過往曾邀請不少明星嘉賓亮相，如Dawn、BTOB旼赫、Roy Kim和Seventeen的S.COUPS與Mingyu等擔任特別嘉賓。最新公布BLACKPINK的Jennie也即將加盟來當愛情顧問了！

正在忙於BLACKPINK《Deadline》世界巡演的繁忙行程，Jennie難得於12月抽出檔期，參與《換乘戀愛4》的錄製。雖然節目組已確認Jennie的出席，但暫未透露具體的拍攝安排，不過對於極少公開談論愛情及單獨出演綜藝的Jennie來說，是次出演有望看到她解讀參加者在舊愛與新歡間的搖擺抉擇，以及她個人的愛情觀，可謂令粉絲萬分期待！

換乘戀愛4（資料由Viu提供）

韓綜：《請回答1988 10周年》

史詩級陣容破天荒Re-U

韓國超人氣懷舊劇集《請回答1988》自2015年開播至今仍為人津津樂道，為紀念劇集播出十周年，tvN電視台攜手鬼才製作人羅英錫特別製作了三集綜藝特輯《請回答1988 10周年》，節目中主要角色包括李惠利、朴寶劍、高庚杓、安宰弘、成東鎰、李壹花、羅美蘭、金成均、崔武成和金善映等，將透過兩天一夜的小旅行破天荒「Re-U」，定必喚起韓飯對於「雙門洞小巷」的集體回憶。

近日製作組先後公開了多輯劇照和節目花絮，其中一眾演員神還原劇集的標誌性海報，令人瞬間夢回1988，更期待他們將展現怎樣的化學反應！加上惠利時隔十年完美重現「德善」一角，其鮮明的下顎線比不少人的人生規劃還要清晰，獲網民大讚「逆生長」、「十年如一日」、「回憶返晒嚟」，《請回答1988 10周年》將於19日首播，觀眾萬勿錯過！

《請回答1988 10周年》史詩級陣容破天荒Re-U（資料由Viu提供）

韓綜：《只要有空，4》

李帝勳表藝珍成首集嘉賓

由國民MC劉在錫攜手柳演錫主持的人氣綜藝《只要有空》，透過兩位主持人和嘉賓親身走訪各地，並以遊戲形式與民眾互動，呈現出人們生活中的美好瞬間和小確幸。節目從第一季開始就深受廣大觀眾喜愛，如今第四季確定在16日首播，並由Viu Original原創韓劇《模範的士3》要角李帝勳和表藝珍作爲新一季的首集嘉賓。

近日《只要有空，4》釋出首支預告片，主持人劉在錫和柳演錫以一貫鬥嘴風格迎接李帝勳和表藝珍，李帝勳則以一句輕鬆幽默的開場白拉開了本季序幕：「我本來打算開車接你們，但他們說你們要自己走過去！」隨後四人展現出十足的競爭精神，讓人看得手心冒汗！

由國民MC劉在錫攜手柳演錫主持的人氣綜藝《只要有空，4》千呼萬喚始出來（資料由Viu提供）

陸劇：《亦舞之城》

譜寫熟齡愛情範本

《亦舞之城》講述著名芭蕾舞藝術家譚思婷（秦嵐飾）在巔峰時期退役歸國，竟與曾經深愛卻因誤會分開的初戀馮睿（鍾漢良飾）意外重逢。兩人多年前那段無疾而終的校園純愛，成為各自心中難以磨滅的遺憾。如今再度相遇，本已回歸平靜的心，再度因對方泛起陣陣漣漪。

由鍾漢良與秦嵐兩位實力派演員合作的《亦舞之城》，自開拍以來便備受矚目，熱度持續飆升。網友更盛讚鍾漢良與秦嵐是「2025年度中偶救市組合」，無論顏值與契合度也展現完美示範。劇情方面，《亦舞之城》聚焦熟齡愛情的複雜情感，深刻描繪男女主角在多年後破鏡重圓的心路歷程。

陸劇《亦舞之城》譜寫熟齡愛情範本。（資料由Viu提供）

以上節目將於本月陸續上架，香港觀眾即可到Viu觀看，緊貼人氣片單！