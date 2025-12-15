長相憶之燈冶未央劇情｜最新追劇日曆／播出時間＋演員角色簡介

長相憶之燈冶未央陸劇，改編自小說《長相憶：長公主重生後又在搞事業》。有呂曉敏、王夢陽、張玥作為編劇，郭慧晨為執導，由金子璇、潘毅鴻、羅麥一、張子鑫、李慕宇領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



微博＠長相憶之燈冶未央官微

長相憶之燈冶未央電視劇情大綱

故事講述陳朝攝政長公主盛雲霖（金子璇飾），昔日慘被誣陷叛國而葬身火海。重生一世，她頂著盛家三小姐雲霏（金子璇飾）的身份回歸，誓要步步為營，向仇敵討回血債，長公主目標明確，一心只為搞事業，更將戀愛副本開啟至「地獄模式」。

在她精心策劃的復仇大計中，幾位與她前世今生糾纏不清的男子，皆成為她權謀下的棋子，引爆一場激烈的「雄競修羅場」，當中包括太傅謝斐（潘毅鴻飾），由高冷權臣變身忠犬，看似投降實則以真心佈局；對皇姐有着病態執唸的皇帝陳煜（李慕宇飾），將如何對待這位「替身」？還有神秘年下風無痕（羅麥一飾），在落拓不羈外表下亦背負著沉重秘密。這些看似被她玩弄於股掌之中的男人，背後其實各有深沉算計，在這場愛恨交織的博弈中，誰能笑到最後？

長相憶之燈冶未央播出時間｜最新追劇日曆

長相憶之燈冶未央電視劇幾時播？長相憶之燈冶未央於2025年12月15日播放，一共有24集，由騰訊視頻播放。

長相憶之燈冶未央演員

金子璇 飾 盛雲霖 (圖中間)

潘毅鴻 飾 謝斐(圖左二)

羅麥一 飾 風無痕(圖左一)

李慕宇 飾 皇帝陳煜(圖右一)