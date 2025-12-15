周星馳旗下比高集團聯手愛奇藝創佳績　參投《風與潮》獲央視認可

周星馳（星爺）近年少有在港推出新作，但其旗下比高集團（08220.HK)則在內地市場動作多多。比高集團有份參與的革命題材劇《風與潮》於12月9日在CCTV-1黃金檔與愛奇藝同步首播，並取得巨大成功，不僅在愛奇藝電視劇飆升榜上登頂TOP1，同時實現了實時收視率破2，站內熱度超過7000，並且預約量突破百萬。在劇集市場競爭白熱化的背景下，交出了一份亮眼的收視佳績。



周星馳旗下比高集團參投《風與潮》收視破2。（電視劇風與潮＠微博）

作為國家廣電總局抗戰題材重點項目，該劇同時獻禮抗戰勝利80週年與澳門回歸26週年，由中央廣播電視總台、愛奇藝、比高集團等多方聯合出品，比高集團的參與彰顯了其在重大題材內容領域的把控實力。

2024年9月，比高集團與愛奇藝簽署了五年戰略合作框架協議，約定比高集團提供優質IP資源，雙方圍繞影視、綜藝、短劇及衍生內容共建長期合作池。比高憑借優質IP儲備與創作資源，結合愛奇藝的工業化製作、渠道及運營優勢，實現了資源互補。財報顯示，比高新媒體與IP授權收入已數倍級同比增長，合作價值持續呈現。再次證明星爺眼光獨到。

這次參與電視劇《風與潮》，在品牌層面與央視、內地頭部平台等並列出品，突顯出星爺和比高集團的信譽與能力的高度認可。（電視劇風與潮＠微博）

這次參與電視劇《風與潮》，在品牌層面與央視、內地頭部平台等並列出品，突顯出星爺和比高集團的信譽與能力的高度認可，料將加速星爺經典IP在內地市場的拓展；在內容佈局上，除周星馳經典內容IP及喜劇內容外，還積極搶佔主旋律與歷史劇賽道，構建“輕快娛樂+歷史劇+主旋律精品”的多元矩陣，助力提升市場潛力；在資本市場層面，以《風與潮》為代表的熱播劇集傳遞出清晰的增長信號。該劇不僅在收視率上取得突破，CSM實時收視率達2.428，酷雲實時收視率達2.355，均同時段全國第一，並且話題熱度極高，攬獲全網熱搜330余個，相關話題閱讀量超過3億。這些數據表明，該劇的高話題度與穩定收視表現，為比高集團在劇集、新媒體開發、IP授權等多條收入鏈帶來持續收益預期，也為AIGC等賽道的後續發展提供堅實支撐。

這次參與電視劇《風與潮》，在品牌層面與央視、內地頭部平台等並列出品，突顯出星爺和比高集團的信譽與能力的高度認可

《風與潮》的成功，本質上是比高集團“IP+內容製作+平台合作”策略的階段性體現，彰顯了比高集團參與高門檻重大題材出品製作的能力。在內容輸出領域，長期估值取決於持續產出優質作品的能力及商業佈局，比高集團將內容資產從概念轉化為實際價值，印證了其與愛奇藝的協同模式具備長期開發潛力，為公司未來發展開闢了更廣闊的空間。