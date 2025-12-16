前港姐冠軍爆曾患抑鬱　想做一事卻被老公斥嘥錢　靠畫畫走出陰霾

現年51歲的1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）26年前與身家以億計、海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席老公鄔友正結婚，現育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar），近年來兩夫妻活躍於各大社交場合。翁嘉穗12月15日亮相TVB節目《流行都市》，透露誕下幼子後曾患產後抑鬱，幸透過繪畫逐漸走出陰霾；她又分享如何支持丈夫參加《中年好聲音4》追夢，但想做一事卻被老公斥嘥錢。



翁嘉穗靠畫畫走出抑鬱

翁嘉穗在節目訪問中剖白心聲，重提誕下幼子後的經歷：「我生完細仔差唔多10年前，我係有咗產後抑鬱嘅，都好快好返，我覺得幫到我嘅都係畫畫囉。」回憶起發病初期的情況，翁嘉穗坦言當時整個人陷入極度低潮：「因為初頭唔舒服嗰時啦，個人呢就好Down之餘，係好亂嘅思緒。……但我一畫畫呢，佢就靜，成個人係靜嘅。我又畫得好快呀，又畫得好好。」翁嘉穗認為帶領自己走出陰霾的最大功臣，正是畫畫。

翁嘉穗認為帶領自己走出產後抑鬱的最大功臣，正是畫畫。（IG@kashuivirginia）

被問及在情緒受困的狀態下，為何仍能提起勁執起畫筆時，翁嘉穗承認起初確實有困難：「都係突然間，睇下啲IG上網，睇下點樣幫到自己，除咗食藥之外，都要做一啲嘢，藝術治療、音樂治療，嗰啲要約佢，要出去，可能連（出去）能力都冇，咁我就揀自己睇下畫下得唔得。」

翁嘉穗笑曾被老公斥嘥錢

提到丈夫鄔友正近年忽然愛上唱歌，更勇字當頭報名參加《中年好聲音4》，翁嘉穗坦承起初聽聞時，只當丈夫是在開玩笑「跟住佢開始好認真嘅時候，我就覺得都要搵老師啦，跟住我就問咗朋友，幫佢揀咗個老師，佢學咗係進步咗好多。」眼見另一半學有所成，翁嘉穗也一度躍躍欲試想跟隨學唱歌，豈料卻遭丈夫毫不留情地「潑冷水」，直言：「你咪嘥呢啲錢啦！」

談及這些夫妻間的相處點滴，翁嘉穗深有體會地表示，維繫婚姻的關鍵在於互相遷就與包容：「我覺得都係要compromise，即係忍讓啦，因為你始終兩個個體嚟㗎嘛，一定會有啲嘢唔夾嘅，都要大家遷就下囉。」

翁嘉穗大仔舉重有天份

除了丈夫有新搞作，翁嘉穗的大仔鄔謨雲（Jason）同樣有個人熱愛，對舉重運動情有獨鍾。Jason於16歲已參加「第六十屆體育節的香港健力錦標賽2017」，奪得青年組冠軍，蹲舉、臥推舉及硬舉更打破三項香港健力舉重（Powerlifting）的紀錄，一舉成名！2018年翁嘉穗曾公開讚揚Jason於美國參加國際健力舉重比賽上取得世界冠軍，同時在深蹲及硬舉上刷新兩項世界紀錄，為港爭光。

原來翁嘉穗大仔鄔謨雲（Jason）係舉重運動員，還是世界冠軍。（IG@jasonwulifts）

當主持安德尊問及會否擔心兒子因此受傷時，身為人母的翁嘉穗直言感到憂心：「我擔心，因為佢第一次同我講話『媽咪我要比賽』，喺香港嘅公開賽，我擔心就話『你得唔得㗎？』佢話『咩呀？』佢好有信心，我話『你喺邊度學？』佢話『YouTube！』嘩，我嚇親我！」

翁嘉穗大仔鄔謨雲碩士畢業後，在倫敦一間投行擔任從事收購與合併工作。翁嘉穗曾受訪透露兒子月入約9萬元，計劃打算工作3至4年汲取經驗後，接管家族生意。（IG@kashuivirginia）

鄔謨雲曾在美國波士頓名校東北大學修讀商科課程，其後再到隸屬倫敦大學的倫敦商學院（London Business School）修讀管理及金融學科碩士課程，畢業後在倫敦一間投行擔任從事收購與合併的工作。翁嘉穗曾受訪透露兒子月入約9萬元，計劃打算工作3至4年汲取經驗後，接管家族生意。