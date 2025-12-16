任達華自爆逛花園街撿拾棄花喻香港精神　計劃將進軍AI藝術領域

影視巨星任達華日前接受訪問，宣傳他本月11日至18日假香港藝穗會舉辦的個人攝影展，同步發佈攝影著作《存在的本質：生命與藝術的旅程》。任達華在訪問中深入剖析其創作理念，揭開作品背後如何以花卉的盛衰，隱喻香港的變遷與頑強生命力。



日前任達華發佈攝影著作《存在的本質：生命與藝術的旅程》。（官方圖片）

任達華近年除了演藝工作外，更醉心藝術創作，特別熱愛攝影美學。提到今次的攝影著作，任達華透露其創作靈感泉源來自香港的花園街，他不僅是那裡的常客，更有一個獨特習慣——撿拾花店準備丟棄的凋謝花朵。「我就覺得，我應該將那些花…謝了的花拿回來，把新鮮的花也買回來。」他解釋，這些被棄置的花，在經歷數天至十天的氧化過程後，會呈現出獨特而無法人工調配的顏色與質地。「那些不同的顏色，是我們複製不到的… 花裡面的質地，它經過氧化，是怎樣畫都畫不完。」

任達華透露今次的攝影著作其創作靈感泉源來自香港的花園街。（官方圖片）

他將這些處於不同生命階段的「殘花」與新鮮燦爛的鮮花結合，並融入水墨元素進行攝影創作。「我將它們不同的顏色，將它靜態、凋謝了的那種美學，和一些很燦爛的美學，兩個加在一起，就拍了這輯照。」任達華稱，此舉是為了將花的重生留在這個世上，賦予被視為無用的生命第二次綻放的機會。

他將這些處於不同生命階段的「殘花」與新鮮燦爛的鮮花結合，並融入水墨元素進行攝影創作。（官方圖片）

任達華這系列作品不僅關乎花卉，更是對香港城市精神的寫照。他將創作過程聯想到維多利亞港兩岸的景致變遷：「像我們香港那樣，以前由一點漁港，經過這麼多年…以前很平靜、沒甚麼顏色的年代，到今時今日變成東方之珠那麼燦爛。」他形容維港的流動與兩岸色彩的變換，每一剎那都像一幅動人的水墨畫，所以他正是以這種角度，透過花卉的燦爛與脆弱、新生與凋謝的交融，來呈現香港這座城市生生不息、充滿動感的生命力。

談及拍攝過程，任達華形容這是「與時間競賽」的精密工作，他需要觀察撿回花朵的顏色變化，待其達到理想的靜態美學顏色時，才立即購入新鮮花卉進行搭配拍攝；由於部分作品需結合流動的水墨效果，拍攝難度極高。

任達華將需要觀察撿回花朵的顏色變化，待其達到理想的靜態美學顏色時，才立即購入新鮮花卉進行搭配拍攝。（官方圖片）

被問及其活力來源，任達華分享座右銘是「Stay hungry, but stay strong」（保持飢餓，同時保持強壯）。這種「飢餓感」與好奇心驅使他不斷探索藝術領域，從演戲延伸到攝影、繪畫及時裝。任達華更透露已計劃未來與AI科技公司合作，創作以「3025年」為主題的作品，「我絕對相信一千年後，這個世界上每個人都會問，為何一千年前有個叫任達華將我畫出來、拍出來。」

他寄語香港年輕人應擁抱AI等新科技，進行各種創作，「我希望鼓勵年輕人多些思考，在創科上，利用AI或者其他新科技上，令年輕人打開心，研發不同的產品，設計不同的東西，也都可以做回自己的IP，令到香港更加有活力。」他強調香港雖小，但吸收能力強，猶如廣闊海面，充滿可能性。