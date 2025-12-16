《直播靈接觸》100集群星齊賀搞喊梁思浩　三代女鬼同堂嘩鬼回魂

《直播靈接觸》昨晚的100集講到群星齊賀搞喊梁思浩，三代女鬼更同堂嘩鬼回魂，羅泳嫻、陳定幫師傳中西合璧，授100蚊紙開運法人財兩旺。



陳定幫、裸泳師傅擔任嘉賓，教授100蚊紙開運法，紅衣女鬼、恐怖娃娃、初一、十五4隻女鬼回魂一齊出席節目。（官方圖片）

12月15日晚一集是《直播靈接觸》系列第100集播出，主題為「100集大派對」請來陳定幫師傅、裸泳羅泳嫻師傅及三代女鬼︰紅衣女鬼、恐怖娃娃、初一、十五4隻女鬼回魂，濟濟一堂。人生有幾多個100集？除了公布100集大獎得主，製作組為隆重其事，秘密邀請了一班藝人及玄學師傅拍片恭賀，熱鬧程度猶如過新年，當中包括︰肥媽、葉子楣、周美鳳、夏文汐、鄧兆尊、關寶慧、翁虹及一班師傅︰周漢明、陳法齊、張芯熏、皓云。他們各自發表金句，有人提議「思浩要擺返幾圍酒慶祝」、「做多一個零，好多好多個100集」、「長做長有，越做越精彩」。思浩被一班好友「突襲」祝福搞到眼濕濕，差點淚灑鏡頭前。接住思浩公布《直播靈接觸》100集前「總點擊互動量」達670萬，他說︰「過埋今晚有700萬我收貨喇。」

紅衣女鬼、恐怖娃娃、初一、十五4隻女鬼回魂出席節目，三代女鬼同堂嘩鬼回魂。（官方圖片）

此外，兩位師傅裸泳跟陳定幫中西玄學合璧，為phone in觀眾解答疑難及有關風水問題。即場教各人以100蚊紙開運，裸泳師傅說︰「求桃花嘅可以將5張100蚊摺成花型，放喺廳中間。打工求財嘅可以放7張100蚊紙喺銀包，做生意嘅放8張，如果驚唔小心用咗，可以放入利是封。」陳定幫師傅教授奇門遁甲的「出行訣」配合行為風水，他說︰「聽日（16日）下晝1至3點向北行或者喺公司、屋企北位，數11張紅色銀紙（100蚊紙）。」