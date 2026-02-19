專訪｜港姐鍾翠詩入娛圈哭訴遭親友指貪慕虛榮：話我係高檔雞

現年26歲港姐鍾翠詩（Tracy ）2023年參加「2023年度溫哥華華裔小姐競選」，憑出色表現奪得亞軍及「最上鏡小姐」兩個獎項，奠定其選美資歷 。2024年，她返港參選《香港小姐競選2024》，最終十強止步，未能打入三甲 。

朋友支持參加華姐

Tracy接受《香港01》訪問時表示：「點解會去參加華姐，係因為嗰陣時我喺溫哥華，當時做緊銀行嘅工作。咁我嗰陣時覺得好悶，返朝九晚五，對於自己做嘅嘢我又覺得唔係好感興趣，我就會喺度諗大學畢業然後，唔通未來幾年都係咁樣過，加上又諗緊留喺加拿大還是返香港發展嘅時候，我嘅朋友見到我咁迷茫，於是send咗個華姐個post俾我，叫我不如去試下，就係咁我就去咗參加。」

雖然落選，但鍾翠詩因形象健康、學歷優秀及具備傳理背景，獲TVB賞識並簽約成為旗下藝人，並火速被安排在TVB娛樂新聞台《娛樂新聞報道》擔任外景主持，正式展開幕前演藝事業 。鍾翠詩亦在《萬千星輝賀台慶2024》中幸運抽中總值逾43萬港元的終極大獎，成為近年最矚目的「落選港姐」之一 。

鍾翠詩秉承多年習慣，特意抽空前往沙田車公廟祈福求籤。(吳子生攝)

相信努力會被看見

踏入新一年，鍾翠詩秉承多年習慣，特意抽空前往沙田車公廟祈福求籤，希望來年在事業與生活各方面都能順遂圓滿。她透露，每逢農曆新年都會親身到車公廟「轉風車」為自己與家人祈求平安健康，同時也盼望演藝事業更上一層樓。

鍾翠詩近年積極投入演藝工作，獲觀眾留意與喜愛。她表示，過去一年感激公司給予工作機會，亦深感幸運，遇到不少良師益友與支持者。「我覺得每年新年都是一個重整心情的時刻，到廟裡感受節日氣氛，也算是給自己一個心靈充電。」她笑言，希望來年可以挑戰更多不同類型的角色，展現多面魅力。至於今年求得的上簽，她坦言內容頗為鼓舞，寓意「努力自見成果」，讓她更堅定繼續在演藝路上耕耘。「我相信努力總會被看見，只要保持初心、多學多做，機會自然會來。」

鍾翠詩求籤好誠心。(吳子生攝)

求得上簽。(吳子生攝)

鍾翠詩感激家人支持。(吳子生攝)

被指係高檔雞

娛樂圈一向被視為「夢工廠」，它製造明星，塑造幻想，也承載了社會對成功與美麗的無盡投射。然而，對於普羅大眾而言，娛樂圈總給人一種「耀眼的光環」印象，這層光環背後，往往被視為一池「大染缸」，充滿了權力、利益與人際角力。坊間不少人認為，娛樂圈並非單靠才能便可突圍。傳聞中種種「潛規則」、靠人脈或靠姿色爭取機會的現象，幾乎成為坊間談論的熱門話題。

鍾翠詩加入娛樂圈，便遭到親戚的朋友閒言閒語，心感難受：「佢哋會話我入娛樂圈係貪慕虛榮，又會話我係高檔雞，要做一啲唔正經事，先有工作機會，當時聽到係會唔開心，同埋平時我會喺社交平台放一啲性感嘅相，屋企人都會唔明白，點解我要放呢啲相去吸引網民嘅眼球。自己曾經想向佢哋解釋，但我係明白到無論我點同佢哋解釋，都唔會改變到佢哋對娛樂圈一貫嘅睇法，變咗自己會有一種無力感。」鍾翠詩經常提醒自己別忘初心：「希望有一日佢哋唔會用有色眼鏡去睇呢一個行業，又或者係去睇我入呢行係為咗貪慕虛榮，同埋覺得呢份工作表面光鮮，可能背後要付出好多，要出賣肉體，咁所以好希望有一日佢哋會明白。同埋我哋都會繼續努力，俾人睇到自己有好多可能性。」

鍾翠詩忍不住哭訴，被人指是「高檔雞」，心情非常難受。(吳子生攝)

一分耕耘並沒有一分收穫

入行一年，鍾翠詩明白到在娛樂圈工作並不是一分耕耘一分收穫這個道理：「入咗行之後，發覺自己成長咗好多，心態上有好大改變，係因為體會到唔係成日有機會，當有機會嘅時候就要好好珍惜，用2百分嘅努力去做好。明白到呢行競爭好大，見到身邊嘅同事有工作做嘅時候，會諗自己點解會冇？一開始嘅時候自己會好焦慮，會反覆問自己係咪自己做得唔夠好？最後改變自己心態，唔好同人比較，去令自己放鬆，同時去增值自己，學習興趣發掘自己嘅潛能，而屋企人亦見到我嘅努力，佢哋都好支持我繼續做呢份工作。」

鍾翠詩面對收入不穩，慶幸自己贏取台慶終極大獎43萬獎金，經濟上得以舒緩：「好好彩上攞到呢個大獎，喺經濟上變咗冇咁大壓力，但最終呢啲問題我都要面對。」

鍾翠詩對將來抱有希望。（吳子生攝）