伍詠薇自爆曾掃兩車戰利品　自嘲專唱「失」戀歌望與Jeffrey合唱

伍詠薇日前罕有現身擔任一日店長，吸引大批途人圍觀，爭相自拍、攞簽名，現場氣氛有如小型見面會，她笑謂：「今日嚟嘅朋友都好熱情，賣咗好多貨好開心，大家都好肯使錢！」



伍詠薇現身落力帶貨，現場氣氛有如小型見面會。（官方圖片）

伍姑娘表示滿意自己的銷售額，更想不到首位客人是男士：「佢哋講得啱，就嚟聖誕要諗送咩畀朋友，送健康產品係好選擇，自己健康都想啲老Best健康！」她自己亦正準備聖誕禮物，最愛手寫聖誕咭：「係咪好Old School？我覺得人與人之間，多咗好多電話、Send個message講Happy New Year或者Merry Christmas就算，我啱啱收到喺柏斯嘅二哥寄畀我嘅聖誕咭，好窩心！」

伍姑娘表示滿意自己的銷售額，更想不到首位客人是男士。（官方圖片）

伍姑娘透露平日是宅女，很多人以為她不會逛工展會，其實她最愛到會場購物：「其實我好多朋友都做產品，所以有好多老闆朋友喺度，我呢啲小婦人嚟到就『喂老闆，我嚟撐吓你！』跟住大家又畀好多產品我。最高紀錄嚟足四年，有兩年仲要借人哋鋪頭啲大車仔，拖咗兩車戰利品返去！」

伍姑娘透露平日是宅女，很多人以為她不會逛工展會，其實她最愛到會場購物。（官方圖片）

最近網民瘋傳30年前，她在十大中文金曲奪新人獎銀獎的片段，伍姑娘說：「唔怪得呢排啲朋友係咁話我攞獎啦，95、96年嗰段片嘛，我首《失落於巴黎鐵塔下》呀嘛，我有印象！」她笑指初時看到片段感奇怪，但很開心大家仍然記得，還表示自己與「失」有緣：「我有《失落於巴黎鐵塔下》、又有《失樂園》，我同失字好有緣，所以我有咩都失而復得，哈。」伍姑娘亦有留意Jeffrey的作品《失約巴黎》，更表示有興趣與對方合唱。

伍姑娘有留意Jeffrey的作品《失約巴黎》，表示有興趣與對方合唱。（官方圖片）

對於再為《全民造星》擔任評判，伍姑娘讚參賽者表演幾好：「我係中段選未去到最後，都會望吓電視，睇吓心水嗰一、兩個，我估自己今年都會Tip中（賽果）。」問到會否被燃起唱歌癮？她指自己同樣熱血：「熱血唔分年齡，我都想同佢哋Jam吓歌，睇到佢哋愈嚟愈成熟，好Good。」