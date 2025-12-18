45歲富貴千金遇入票黨險些被騙過百萬　更被朋友借錢不還非常無奈

45歲已故大馬拿督莊寶的千金莊思敏（Jacquelin）兩年半前與圈外人老公楊秉逸離婚，今年10月無預警再婚，與拍拖不足兩年的高級督察黃耀彬在峇里島結婚，但二人沒有註冊，亦不打算生小朋友。昨日（12月17日）莊思敏在社媒上傳了一段影片，分享自己遭遇騙徒的經歷，提醒大眾小心騙案。此前莊思敏就自爆有朋友借錢不還，非常無奈。



莊思敏12月17日在IG上傳了一段影片並留言大眾要小心「入票黨」騙局。（IG@jacquelinchng）

莊思敏遭遇騙徒

莊思敏12月17日在IG上傳了一段影片並留言大眾要小心「入票黨」騙局：「大家真係要好小心，千祈唔好驚同心急，騙徒係會不停嚇你，但只要你睇清楚，可以同銀行核實，佢就會知難而退，有懷疑可以揾朋友一齊去分析或者直接打18222 求助。」

影片中莊思敏講解了她遭遇騙徒詐騙的經過，莊思敏上周透過WhatsApp獲邀到東南亞工作，原定明年1月起行。由於要出埠，莊思敏特別小心：「咁出埠工作，呢個時候大家都知會比較小心啦，會問清楚去邊度啦，做啲乜嘢啦，個行程會點樣啦，甚至乎其實我會要求，係由我自己呢邊去安排呢個機票，同埋住宿嘅。」

點知報價後對方未傾細節就一口答應，更違反一般簽約落訂程序，急住要戶口號碼過數。莊思敏透露：「咁正常程序一定會落訂啦、會簽約㗎嘛，但係個客竟然係非常之趕時間，就話『得㗎喇！冇問題，你畀個賬戶號碼我先。』咁我哋就照畀咗個公司嘅賬戶佢啦。」

隨後騙徒使出「入票黨」慣用招數，聲稱轉賬時手誤打多個零，存入咗120萬，要求莊思敏退回款項。莊思敏見未有合約對方就咁順攤，早已起疑。經查核，戶口顯示係支票入數，但對方自稱非香港居民，卻提供美金的轉賬Cap圖，明顯前言不對後語。

莊思敏隨即踢爆支票其實未兌現，所謂入數只係帳面數字。騙徒見事敗即發爛渣，反指莊思敏詐騙吞錢，更威脅要去報警處理。莊思敏使出撒手鐧：「咁我當然唔理佢啦。我話『唔緊要㗎，其實條數呢，聽日呢一定會消失嘅，因為你係入票啦，同你畀我嘅資料係對唔上啦，我相信聽日銀行就會recall咗嗰筆錢㗎喇。我話其實你都係發行空頭支票，其實都係違法。』」對方隨即消失。最後莊思敏提醒大眾一定要小心，特別是「入票黨」無處不在。

莊思敏自爆有朋友借錢不還

此前莊思敏就在社交平台發文鬧爆「債仔」，透露有人借錢唔還，表示：「追數真係超煩。欠債人態度仲要勁差🙄🙄」有網民就叫她應該叫警隊高級督察老公出面幫手追數。

此前莊思敏就在社交平台發文鬧爆「債仔」，透露有人借錢唔還，表示：「追數真係超煩。欠債人態度仲要勁差」有網民就叫她應該叫警隊高級督察老公出面幫手追數。（IG@jacquelinchng）

有傳媒就向莊思敏了解事件，她未有透露被欠金額，指雖然銀碼不大，但自己是真金白銀借錢畀朋友，到要求還錢時卻不遂，她還表示發誓不會再借錢給任何人，寧願借錢畀AI，起碼AI不會呃人。雖然莊思敏身家豐厚，家族身家8億，又是大馬拿督千金，不過她說自己也會有錢銀煩惱，尤其市道差，有工作被「拖數」，故傷上加傷。

有傳媒就向莊思敏了解事件，她未有透露被欠金額，指雖然銀碼不大，但自己是真金白銀借錢畀朋友，到要求還錢時卻不遂，她還表示發誓不會再借錢給任何人，寧願借錢畀AI，起碼AI不會呃人。（IG@jacquelinchng）