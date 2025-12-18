老友記丨楊尚友最愛菜式生日必食　海味老闆撈過界整煲仔飯

「廚壇魔術師」楊尚友（Christian）主持全新飲食資訊節目《老友記》，周四晚9點35分及周五晚九點半TVB Plus（82台）播映。今次Christian爆料自己最愛煲仔飯生日必食，笑言男人的另類浪漫鹹鮮魚肉餅飯。海味老闆Jacky撈過界整煲仔飯？親揭飯焦秘訣一字記之曰「轉」。



海味crossover煲仔飯令Christian讚不絕口。（官方圖片）

老友記丨楊尚友最愛煲仔飯生日必食

12月18日晚楊尚友（Christian）介紹一間位於堅尼地城的煲仔飯店。原來Christian是一名「煲仔飯痴」，每年生日除了蛋糕，太太都會為他準備一份外賣煲仔飯，他解釋喜歡的原因︰「最鍾意啲材料一路煮，一路啲汁滴落啲飯度吸收，下面仲有啲脆脆（飯焦），一咬落去乜嘢都有。口感齊晒、味道濃郁。」每次食完都忍不住高呼「I love 煲仔飯」。

Christian是「煲仔飯痴」，直言每次生日必食。（官方圖片）

老友記丨海味老闆撈過界整煲仔飯

煲仔飯店老闆Jacky家族經營海味店，由賣鹹魚、臘腸、花膠、鮑魚到煲仔飯，山珍海味跟煲仔飯似是風馬牛不相及，不過他就將二者crossover。店內大賣的大澳蝦乾肉餅飯、鹹鮮魚肉餅飯，就是用了蝦乾及一日乾炮製，是不少男士喜愛的必點款式。Jacky表示海味是香港人的文化，運用得好可以提升食物的鮮味，單是鹹魚、蝦米的運用，已包含不少前人智慧。

有人愛煲仔飯的飯香撲鼻，亦有醉翁之意在於煲底的飯焦，要做出一底金黃飯焦，Jacky話一字記之曰「轉」，他談到箇中玄機︰「煮煲仔飯因為四邊温度都唔同，所以差唔多時間就要打側轉一轉，令每邊都受到熱，要一路轉直到煮熟為止。」他笑言整煲仔飯看似簡單，但要做到一氣呵成，就要講求耐性同用心。Jacky透露當年開創外賣煲仔飯，是因應疫情及外賣速遞興起，為他成功殺出血路，不過他堅持食物質素不會因為外賣而降底。