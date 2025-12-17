男人亂講嘢丨郭嘉駿批「Young Forty」穿爛潮牌　灘叔崩潰爆喊

ViuTV清談節目《晚吹 - 男人亂講嘢》昨晚一集以中佬Fashion為主題，講述年輕一代為何用「Young Forty」來諷刺，三位主持分享避免做Young Forty的秘訣，更直指「Super-me」衫、膠拖鞋這兩關鍵穿搭。



灘叔分享到自己最討厭中佬穿着最近流行的膠拖鞋：「佢唔似啲後生會擺好多裝飾喺鞋面，佢哋會着到好似落街買魚咁。」（官方圖片）

《晚吹 - 男人亂講嘢》節目為舒緩廣大香港男士因為社會價值急速變化產生的焦慮和不安，由三位不同年齡層的主持人分別是193（郭嘉駿）、Thor（駱振偉）、灘叔（鄒凱光）與Helen（譚凱倫）每星期圍爐亂講，從男性角度和女性角度盡訴當代男人的難處。

16日晚播出的一集，主持們以中佬Fashion為主題，深入探討四十歲中年男子扮後生和追趕潮流，反被年輕一代用「Young Forty」來諷刺。193指出以前稱呼他人為「Young Forty」多帶有讚美的成份，但現今卻多被視為士豪，認為他們不懂得時尚，硬要將潮牌穿在身上。193更在節目中提到：「而家嘅Gen Z係有Style，唔係着『潮流制服』，但係中佬淨係識着logo上身，以為咁樣就Join到啲後生嘅 Fashion。」其中一位四十歲的代表Thor亦解釋道：「可能係想彌補後生嗰陣冇錢買潮牌嘅遺憾，而家先有機會買到啲貴衫。」

193指出以前稱呼他人為「Young Forty」多帶有讚美的成份，但現今卻多被視為士豪，認為他們不懂得時尚，硬要將潮牌穿在身上。（官方圖片）

而Young Forty的典型穿搭必定會有「Super-me」，但193卻嫌棄地說：「原本佢哋係因為想接軌後生，所以先着『Super-me』，但係啲後生就係因為呢班Young Forty而放棄着呢個牌子，完全比佢哋搞禍咗，仲要俾後生標籤做中年人着！」

灘叔分享到自己最討厭中佬穿着最近流行的膠拖鞋：「佢唔似啲後生會擺好多裝飾喺鞋面，佢哋會着到好似落街買魚咁。」更為這班中佬崩潰大叫：「你個人生仲點樣過，完全放棄咗！」Thor則出賣父親說：「我老竇都有啊，我問過佢，佢話真係舒服先買，中佬買嘢最緊要就係舒適。」灘叔又提到一個更不能接受嘅例子：「更衰嗰啲係個仔唔要老竇攞返嚟着！」193即刻回應：「咁似我老竇嘅！」令三位主持忍唔住爆笑。

作為潮流教主的193在節目上亦分享一些Fashion Tips，他認為不要放大Logo在身上，避免Monogram，中佬應該低調炫富，才會顯得有品味。而作為中佬之一的灘叔分享到，近期運動風Sweatshirt又重新流行，他便將以前擁有類似風格的衣服重新穿上身，但反而會被人問：「哇，你做咩着到咁！」Thor聽到這句說到：「其實去到某個時間，193同灘叔啲衫可以交換着！」灘叔馬上回應：「193着就係潮，我着咪就係扮後生囉！」

作為潮流教主的193在節目上亦分享一些Fashion Tips，他認為不要放大Logo在身上，避免Monogram，中佬應該低調炫富，才會顯得有品味。（官方圖片）