細事都被你看透丨首集探討遲到限額、廁所禁令　公司怪規矩惹不滿

ViuTV時事娛樂訪談節目《細事都被你看透》昨晚首集一齊探討公司奇怪規矩，遲到限額、廁所禁令等通通都令主持不滿，齊齊大罵小題大做，Mishy今集的MVP但大爆自己經常遲到。



《細事都被你看透》由多位主持包括練美娟（娟姐）、陳安立 （Brian）、沈殷怡 （Shirley）、吳保錡（保錡）、王心兒（Daphne）、溫湯馬仕（Thomas Windle）齊齊舌劍唇槍、「小題大做」! 無論是網上熱議的奇異事件，還是看似微不足道的日常話題，節目都從多角度分析每日最hit話題。

每集節目都會抽籤決定當天的大小話題。12月15日晚播出的首集，以公司奇怪的規矩為主題，除了主持人Brian和娟姐之外，今集還有幾位「細界仔」坐鎮，包括保錡、Mishy（李昭南）和Stick（林昆樂），一齊唇槍舌劍。

節目談到有公司設置120分鐘的遲到限額，主持人們馬上出現意見分歧。娟姐和Mishy都覺得這樣對準時的人不公平，而且認為有些員工已經不在乎扣錢與否，所以公司應該用正面鼓勵的方法，讓員工願意準時。但相反，保錡和Stick則認為，上班時間經常會遇到不同的突發狀況和問題導致遲到，所以公司應該要有彈性時間，讓員工上班時不用太有壓力。

節目中還有一位網民爆料，說曾遇到一間公司一開始就告訴員工不會提供廁紙，經常去廁所還會被老闆警告。面對公司「廁文化」的問題，主持人設置了幾個場景：每天只能去廁所兩次，還限制15分鐘內；女性衛生巾不能放在廁所垃圾桶裡；每天只能用兩格廁紙。這些規則都令兩位女士感到很不滿。

Mishy更直言：「呢啲公司應該要Tag做月經不友善公司，應該冇人會想去應徵！」她認為這些規則完全不合理。娟姐則無奈問到：「唔放廁所垃圾桶可以放邊？放喺老細個垃圾桶度？」而兩位男士則認為，如廁次數的限制最不能接受。保錡還說，正常人每天喝八杯水，這是正常健康的生活習慣，所以不停去廁所也是很自然的事。

經過一番激烈的討論，今集的MVP是Mishy，她成為最拗得的「細界仔」。而Mishy更大爆雖然自己經常遲到，但向監製說：「你哋唔原諒保錡都要原諒我呀！」引發眾人爆笑。