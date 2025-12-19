Angelababy隔兩年重返紅地氈壓軸出場　善心爆棚拍賣畫作捐支教

楊穎Angelababy昨（18日）在北京出席「芭莎藝術之夜」活動，這是她時隔兩年再度重返紅地氈。當晚她身穿一襲金色鎏金長拖尾披肩高定禮裝壓軸出場，並在晚宴上以「芭莎藝術公益大使」身份拍賣自己的畫作《真空 & 世界》，她還宣布收益將全部捐給「美麗中國」支教項目。

Angelababy亮相北京「芭莎藝術之夜」活動，這是她時隔兩年再度踏上紅地氈。當天，她身穿Alexis Mabille 2024秋冬高定鎏金長裙，搭配拖尾披風與微卷麻花辮，整體呈現「女皇登基」般的雍容氣場。

據悉此次Angelababy以「芭莎藝術公益大使」的身份出席，在晚宴上，她拍賣了自己的畫作《真空 & 世界》，還宣布捐出全部所得給「美麗中國」支教項目。

有網民踢爆今次的復出與Angelababy合作過六次的品牌僅借出過季舊款晚裝，且晚會現場安排混亂。另有網民指《時尚芭莎》曾澄清與「芭莎藝術」活動無關，但是這兩者同屬Harper's BAZAAR品牌體系，《芭莎藝術》是Harper's BAZAAR品牌在中國推出的第四本雜誌，被稱為中國第一本國際化藝術雜誌。

Angelababy自2023年捲入「瘋馬秀」風波後遭到軟封殺，近兩年來她都沒有再接到新劇，影視資源下滑，多個社交賬號一度被禁言，參與的綜藝鏡頭被剪，代言被解約等。2025年播出的《漫影尋蹤》中，出版方更將她的主演署名改為友情出演。