奇跡陸劇劇情｜最新追劇日曆播出時間＋演員角色簡介

《奇跡》陸劇又名，有沈嚴為執導，由胡歌、張頌文、雷佳音、宋佳、閆妮、于適、王安宇、王玉雯、李蘭迪、翟子路、白宇、郭京飛、童瑤、曹曦文、陳曉、劉敏濤、毛曉彤、穎兒、翟子路、張雲龍、鄭業成、胡杏兒、金世佳等領銜主演的一套以創業、懸疑、科幻等為單元劇題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《奇跡》電視劇宣傳海報。（微博＠CCTV電視劇）

《奇跡》播出時間｜最新追劇日曆

《奇跡》電視劇幾時播?《奇跡》於12月22日CCTV-1及騰訊視頻晚上8時播放，一共有24集（單集15分鐘，1-2集為獨立單元，共15個故事）集；1月5日起，深圳衛視晚間黃金劇場播出；同時1月12日起由CCTV-8晚七点；騰訊視頻全網獨播。

《奇跡》電視劇情大綱

《奇跡》官方精選全球逾千宗真人真事，改編成15個獨立單元劇，回溯了深圳45年來從小漁村到國際化都市的發展巨變。《奇跡》每集15分鐘，穿梭城中村、24小時書店等二百多個地標，以此串連城市變遷。劇情涵蓋國貿大廈建造奇蹟、華強北創業煙火、AI工程師技術攻關，以至援藏幹部推廣「氂牛險」及紅樹林生態守護等。從夜市温情到科創熱血，全方位演繹「來了就是深圳人」的包容與「敢闖敢試」精神。

1. 《紅樹流年》

劇情：在城市發展的機器轟鳴聲中，寧靜的紅樹林守護着生生不息的家園，講述生態保護的故事。

主要演員：張頌文、林家川、劉敏濤、劉威。

《紅樹流年》（微博＠CCTV電視劇）

2. 《深夜排檔》

劇情：人們在夜市因「見義勇為」結緣，多年後回望，各自在追夢路上走向了不同的璀璨前程。

主要演員：白宇、王玉雯。

《深夜排檔》（微博＠CCTV電視劇）

3. 《AI時代》

劇情：在人工智能時代，冰冷的代碼與人類的温暖情感相互交織。

主要演員：雷佳音、王驍、王佳佳。

《AI時代》（微博＠CCTV電視劇）

4. 《闖南關》

劇情：以外賣員的生活為縮影，展現「沒有闖不過的難關，只有不服輸精神」的奮鬥故事。

主要演員：閆妮、範明、陶紅。

《闖南關》（微博＠CCTV電視劇）

5. 《垂直人生》

劇情：在奇蹟之城紮根的人們，如何在這片充滿機遇的土地上創造屬於自己的下一個奇蹟。

主要演員：王安宇、林曉傑。

《垂直人生》（微博＠CCTV電視劇）

6. 《頭等大事》

劇情：一件小事讓兩個原本只專注於雕塑的人相遇，從此他們心中有了更堅定、更值得期待的選擇。

主要演員：郭京飛、左凌峰、易小星。

《頭等大事》（微博＠CCTV電視劇）

7. 《微光》

劇情：講述從失敗中站起、為了夢想不斷掙扎奮鬥，最終讓創新技術從深圳走向世界的故事。

主要演員：張雲龍、張振朗、胡杏兒。

《微光》（微博＠CCTV電視劇）

8. 《不可能訂單》

劇情：這是一場眾人對「不可能」發起的集體挑戰，也是一曲關於愛與夢想的讚歌。

主要演員：金世佳、曹瑞。

《不可能訂單》（微博＠CCTV電視劇）

9. 《第一次重逢》

劇情：因熱愛相遇的人們，拼盡全力試圖挽回在時空中交錯的愛人。

主要演員：劉思維、朱美吉。

《第一次重逢》（微博＠CCTV電視劇）

10. 《牛牛》

劇情：一個關於愛與生命雙向奔赴的故事，在援藏背景下，每一個瞬間都被賦予了不凡的意義。

主要演員：胡歌、于適、曹曦文。

《牛牛》（微博＠CCTV電視劇）

11. 《開市》

劇情：聚焦深圳證券交易所開市首日，描繪背後日復一日的殷切期盼與腳踏實地。

主要演員：歐豪、毛曉彤、郭曉東。

《開市》（微博＠CCTV電視劇）

12. 《叢林奇遇》

劇情：從畫冊裏的童話世界到現實中的奇蹟之橋，愛的陪伴讓生態環保的奇蹟更進一步。

主要演員：宋佳、穎兒。

《叢林奇遇》（微博＠CCTV電視劇）

13. 《戀曲1999》

劇情：從萌生情愫到各奔東西再到重逢，展現深圳這座城市串起的無數相遇與別離。

主要演員：李蘭迪、翟子路、塗松岩。

《戀曲1999》（微博＠CCTV電視劇）

14. 《詠春》

劇情：通過舞武融合的舞劇《詠春》，在深圳打出新時代的文化迴響。

主要演員：常宏基、張志堅。

《詠春》（微博＠CCTV電視劇）

15. 《城的琴》

劇情：從平地到高樓，從紙板鋼琴到澎湃樂章，記錄城市建設中的愛與夢想。

主要演員：陳曉、童瑤、董勇。

《城的琴》（微博＠CCTV電視劇）

《奇跡》播出時間（微博＠CCTV電視劇）

《奇跡》演員人物簡介

張頌文 飾 陳鵬謙

張頌文飾演陳鵬謙（微博＠CCTV電視劇）

白宇 飾 洪福

白宇飾演洪福（微博＠CCTV電視劇）

雷佳音 飾 大川

雷佳音飾演大川（微博＠CCTV電視劇）

閆妮 飾 範姐

閆妮飾演範姐（微博＠CCTV電視劇）

王安宇 飾 李雷

王安宇飾演李雷（微博＠CCTV電視劇）

郭京飛 飾 李俊榮

郭京飛飾演李俊榮（微博＠CCTV電視劇）

胡杏兒 飾 Lucie

胡杏兒飾演Lucie（微博＠CCTV電視劇）

金世佳 飾 王衝

金世佳飾演王衝（微博＠CCTV電視劇）

朱美吉 飾 杜小汐

朱美吉飾演杜小汐（微博＠CCTV電視劇）

胡歌 飾 張招遠

胡歌飾演張招遠（微博＠CCTV電視劇）

毛曉彤 飾 梁瑩

毛曉彤飾演梁瑩（微博＠CCTV電視劇）

宋佳 飾 吳雅

宋佳飾演吳雅（微博＠CCTV電視劇）

翟子路 飾 高海天

翟子路飾演高海天（微博＠CCTV電視劇）

張志堅 飾 梁院長

張志堅飾演梁院長（微博＠CCTV電視劇）

陳曉 飾 曉波