啞舍劇情｜最新追劇日曆／播出時間＋演員角色簡介

《啞舍》陸劇改編自同名小說。有吳沚默作為編劇，趙啟辰為執導，由高偉光/梁靖康/張淼怡/毛曉慧領銜主演的一套以玄幻為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《啞舍》宣傳海報（微博＠劇集啞舍）

《啞舍》電視劇情大綱

本劇講述了一段跨越時間的奇幻經歷。身分成謎、實則來自未來的古董店老闆畢之（高偉光飾），與生活在現代的寵物醫生蘇北陸（梁靖康飾）因緣際會下結成拍檔，兩人攜手踏上了一場旨在尋回失落古董的時光之旅。

在他們穿針引線的帶領下，劇情穿梭於不同歷史時期，細膩地描繪出各個朝代的風土人情，以及隱藏在古物背後那些跌宕起伏、悲歡離合的人生際遇。在這段歷程中，畢之與蘇北陸不僅共同揭開了歷史的面紗，更在並肩同行中收穫了一份珍貴的跨時空友情。經歷種種波折後，兩人最終都能以滿懷樂觀與豁達的態度，勇敢面對各自的人生篇章。

《啞舍》播出時間｜最新追劇日曆

《啞舍》電視劇幾時播?《啞舍》於12月17日播放，一共有30集，由騰訊視頻播放。會員每日18點更新，首更4集，SVIP搶先看1集。首周追劇不斷更。

微博＠劇集啞舍

《啞舍》演員人物關係圖

《啞舍》演員

高偉光 飾 畢之

老闆鑑寶有一手

高偉光飾演畢之（微博＠劇集啞舍）

梁靖康 飾 蘇北陸

表面牛馬實則品牌摯友

梁靖康飾演蘇北陸（微博＠劇集啞舍）

張淼怡 飾 繆彤

有甜有閒是團寵

張淼怡飾演繆彤（微博＠劇集啞舍）

毛曉慧 飾 葉良音

神秘女子究竟是敵是友

毛曉慧飾演葉良音（微博＠劇集啞舍）