藏香記劇情｜最新追劇日曆／播出時間＋演員關係圖＋角色簡介

《藏香記》陸劇，有王梓為執導，由金子璇、李宇皓領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《藏香記》於12月18日起在優酷播放。（微博@藏香記官微）

《藏香記》電視劇情大綱

在奉行「女尊男卑」體制的月尊國，社會嚴守繼承權「傳女不傳男」之鐵律。身為製香百年名門的裴家，其所藏之《傳世香譜》價值連城，多年來引得無數人垂涎覬覦。受人脅迫的「女賊」宋知瑤（金子璇 飾）冒險潛入裴府偷盜香譜，卻不幸被裴家二公子裴景珩（李宇皓 飾）當場識破並截獲。為確保香譜絕不外流，裴景珩決定將宋知瑤強行留在身邊互相牽制。兩人在日夜相對間漸生情愫，而宋知瑤深埋記憶深處的滅門血案亦因此被喚醒，繼而揭開裴家種種不為人知的秘辛，最終二人成功化解誤會，冰釋前嫌。

《藏香記》播出時間

《藏香記》電視劇幾時播?《藏香記》於12月18日播放，一共有20集，由優酷播放，會員每日上午10點更新2集，首更6集，SVIP每日搶先看。非會員首日更新4集，次日2集。

《藏香記》演員

金子璇 飾 宋知瑤

背負滅門記憶的「女賊」宋知瑤，被迫潛入裴家盜寶，卻在尋找真相時意外與裴景珩擦出愛火。

金子璇 飾 宋知瑤（微博＠藏香記官微）

李宇皓 飾 裴景珩

誓死守護傳世香譜的裴家二公子裴景珩，為防外流而軟禁宋知瑤，竟在朝夕相對中動了真情。