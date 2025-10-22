BLACKPINK師妹短髮造型神似鏈鋸人蕾潔　1動作更爆引全場粉絲暴動

YG 娛樂女團 BABYMONSTER 於 10 月 10 日帶著全新迷你專輯《WE GO UP》正式回歸，成員 ASA 這次則是以短髮造型登場。而在一次活動中，ASA 因為造型讓粉絲想到《鏈鋸人》的蕾潔，於是 ASA 直接有求必應的模仿了蕾潔變身，讓大家為之瘋狂！



BABYMONSTER ASA 回歸造型讓人想起蕾潔！

YG 娛樂女團BABYMONSTER於10月10日帶著全新迷你專輯《WE GO UP》正式回歸樂壇，而當中成員ASA這次是以短髮造型進行宣傳，清爽可愛的模樣也讓粉絲們開始議論起究竟是短髮ASA好還是長髮ASA好。

而在一次宣傳活動中，ASA可愛的短髮造型和當天活動的穿搭，讓許多粉絲竟意外聯想到《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》當中的人氣要角蕾潔！

ASA 模仿蕾潔變身畫面引發暴動！網：我沒了！

而 ASA 也是有觀察到粉絲們的回饋，在一次活動上作勢拉了自己項鍊一下，完全就是在模仿蕾潔變身時的動作。

ASA 模仿蕾潔變身畫面（Nevo@X）

讓粉絲們紛紛激動表示：

「ASA 絕對就是真人版蕾潔！」

「我的心臟要承受不了了！」



或是玩味《鏈鋸人》當中的梗表示：

「ASA 我也沒上過學！」



