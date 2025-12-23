直播靈接觸｜唐碧霞揭藝人律師喜歡求是非？南位大門忌貼紅色揮春

《直播靈接觸》12月22日一集，主題為「九宮飛星」，九粒星順序為︰桃花星、病符星、是非星、文昌星、五黃災星、武曲星、破軍星、八白財星及喜慶星，各星位置每年都會出現不同位置。請來堪輿學家唐碧霞師傅逐粒星拆解，資訊量極為豐富。



12月22日一集，請來堪輿學家唐碧霞師傅拆解「九宮飛星」。

「桃花星」與「病符星」指南

唐師傅由第一粒「桃花星」講起，該星主人緣、貴人，明年會在整間屋的中宮位置，想催旺可放置水種富貴竹，她說︰「如果想催旺姻緣，可以喺呢個位放音樂盒。而第二粒星「病符星」位於西北方，所以出年間屋呢個位係最差，易導致受傷同有小毛病，要非常小心處理。此星屬性為土，所以忌放紅、黃、啡、紫、橙。」亦不宜放會動的物品如風扇、空氣清新機，要化解可以擺六帝錢化病化災，唐師傅補充說︰「假如床頭都係向西北，床單就唔好用紅、黃、啡、紫、橙5種顏色，可以用黑、藍灰、白，減低病星影響。」

是非也能變生意？

節目中接住講的「是非星」會在正西方，會招惹是非、爭執及麻煩事，亦不宜放植物同水，可以放粉紅色物品如地毯、海報化解。不過唐師傅表示有客人反而喜歡催旺此星，她笑說︰「好似從事娛樂圈同律師行業好着緊呢個位，因為是非就係佢哋嘅生意，對藝人嚟講，多人講、有是非即係多關注度。」而莘莘學子及家長非常重視的「文昌星」，來年會移往東北方，只要保持乾淨、整齊光潔名亮就可以，要催旺的話放4支水種富貴竹及擺放自己的相片便可。唐師傅提到明年要特別留意南位的太歲位，有「五黃災星」進駐，忌放紅、黃、啡、紫、橙，亦不可放置會動的事物，她解釋︰「因為太歲頭上唔可以動土，要化解都可以放六帝錢，如果大門開門向南嘅話，嚟緊農曆年唔好貼揮春，地下放一塊灰色地毯就可以。」此外，各星位置會在明年新曆2月4日立春後適用。

