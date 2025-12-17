直播靈接觸｜周國豐揭電台禁歌惹鬼　憶亡父顯靈來電救全家避死劫

《直播靈接觸》12月16日一集，主題為「電台靈異經歷」請來資深廣播人周國豐擔任嘉賓，大談電台的靈異事件。



12月16日一集，主題為「電台靈異經歷」請來資深廣播人周國豐擔任嘉賓。（官方圖片）

周國豐透露入行經過，原來跟講鬼故有關，他笑說︰「其實係同一年參加唱歌同DJ比賽入行， DJ比賽贏咗。DJ除咗考即時反應，有一個天才表演環節，10個參賽者9個揀唱歌，我梗係唔咁傻，所以揀講鬼故。」周國豐講鬼故技巧，跟年幼時爸爸離世的經歷有關，他說︰「我8歲時爸爸就離開咗，係腦癌所以病情好急轉直下，幾個月就走咗。佢彌留當晚，接到醫院電話通知，叫屋企人儘快嚟。」當家人鎖好門準備離開時，屋內電話再響起，接過電話電話卻沒有回音。經過一輪擾攘後，一行人由家住的九龍城徒步數分鐘往父親入住的醫院，當行到一條必經的十字路口時，他們被眼前景像嚇呆，周國豐補充說︰「嘩！發生咗交通意外，如果無聽個電話，發生意外就係我哋。」各人深信是周爸爸保佑。

嘉賓周國豐大爆電台靈異故事。（官方圖片）

從事廣播業多年的周國豐，耳聞不少電台靈異傳聞，他說︰「某電台三樓有好多傳聞，你知做通宵節目凌晨兩點做到6點，公司文職人員都已經走晒，每次做節目都要上三樓攞唱碟。有一次有位同事拎唱片時竟然聽到打字機聲、又試過見到有人坐喺office，轉頭就唔見咗。」他透露每間直播室都有本記事簿，記錄做節目時發生的特別事項，不時就會有人寫「直播室有鬼」。周國豐分享DJ行內的禁歌，除眾所周知的《夜夜痴纏》，還有光良、品冠的作品《掌心》。原因是《掌心》的MV有靈異事件，所以被禁。另一首是日文歌《風之谷》，試過有DJ凌晨播這首歌時，在走廊見到有小朋友行過，之後電台不成文規定不准再播此歌。講到最恐怖的一首，要數到匈牙利歌曲《Gloomy Sunday》，他說︰「傳聞聽完之後會自殺，所以到而家都唔敢聽。」此外，節目中思浩提到草蜢主唱的《寶貝對不起》原來有鎮魂的作用，他說︰「上海有一間百貨公司意外死咗好多人，公司老闆為咗鎮住啲怨靈，所以由朝到晚都播呢首歌，播足十年。呢首就係草蜢嘅《寶貝對不起》。」思浩表示下次出埠入住酒店，為求心安不妨播這首歌。