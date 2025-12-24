海兒大方認曾後天加工為一件事　大騷谷胸照身材震撼網民

TVB綜藝節目《中年好聲音3》自開播以來話題不斷，除了一眾參賽者的故事動人，擔任導師兼評審的「音樂女神」海兒（Hedy）亦憑住仙氣外表與專業評論火速爆紅。近日，海兒在社交平台自爆一段「牙齒血淚史」，原來為了守護那把天籟之聲，她竟然先後經歷過三次箍牙！



海兒拍攝牙膏廣告花絮照。（ig@hedy_hoiyi）

三度箍牙全為保住高音？

海兒近日坦言，自己是牙科診所的常客。她透露自己曾三度箍牙，前後歷時多年，而這一切並非純粹為了愛美。作為專業歌手，牙齒的排列與口腔空間直接影響發聲。這番言論亦間接回應了網民對她「變樣」的質疑，力證美貌背後全為藝術犧牲。

海兒自爆為要唱歌曾三度箍牙。（ig@hedy_hoiyi）

「神級捲脷」技驚四座

除了牙齒話題，海兒在《中年好聲音3》的表現亦備受讚賞。作為倫敦皇家音樂學院碩士畢業的專業女高音，她在節目中不時給予參賽者精闢建議。早前她更在網上大騷「神級捲脷」絕技，示範如何靈活控制舌頭肌肉以輔助發聲，令不少網民大呼：「真係挑戰人體極限！」

海兒在綜藝節目《中年好聲音》上擔任導師。（tvb圖片）

海兒於英國皇家音樂學院碩士畢業。（ig@hedy_hoiyi）

海兒在網上大騷「神級捲脷」絕技，示範如何靈活控制舌頭肌肉。（ig@hedy_hoiyi）

身材震撼網民

海兒除了實力過人，其「超現實」的身材亦是網民關注焦點。身高比例完美的她，經常在IG大曬健身照及私服照。早前海兒分享一組潛水的照片大騷美腿，其傲人身材瞬間在討論區掀起暴動。

海兒發佈出海潛水照大騷美腿。（ig@hedy_hoiyi）

海兒身穿私服完美展現其傲人身材。（ig@hedy_hoiyi）