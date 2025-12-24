張柏芝機場被偶遇暴瘦憔悴　官司纏身獨力湊三子自爆已預立遺囑

現年45歲的金像影后張柏芝，自2011年與謝霆鋒離婚後，一舉一動皆成焦點。近年她將事業重心移往內地，向來被譽為「凍齡女神」的她，近日有網民在新加坡樟宜機場偶遇柏芝，並將合照上傳至社交平台，其最新狀態卻令不少粉絲感到心疼。



張柏芝鬆身衣難掩單薄身形

從網民分享的相片可見，張柏芝當日打扮極為低調，身穿黑色寬鬆上衣配寬鬆長褲，頭戴Cap帽並戴上口罩，僅露出一雙眼睛。雖然她親切地與網民合照並擺出勝利手勢，但難掩一臉憔悴，雙眼略顯疲態。最令網民關注的是，張柏芝身形明顯比以往更加單薄，整個人看上去顯得非常瘦削。

張柏芝被網民在新加坡機場偶遇。（小紅書@冰意）

官司纏身壓力爆煲

張柏芝近日的憔悴或許與沉重的法律壓力有關。她目前正陷入與前經理人余毓興及其公司的合約糾紛，涉及金額高達1,276萬港元。對方指控她未有履行合約拍攝電影，要求歸還預付片酬及交代相關收入帳目。面對曠日持久的官司，加上要獨力支撐家庭開支，柏芝的心理壓力之大可想而知。

張柏芝目前正陷入與前經理人余毓興及其公司的合約糾紛，涉及金額高達1,276萬港元。（hk01攝）

獨力撫養三子 自爆已立遺囑

作為單親媽媽，張柏芝多年來一直盡心盡力照顧三個兒子。她曾在內地綜藝節目中罕有流露感性一面，坦言自己為了兒子們的未來，早已預早立下遺囑。她表示：「我會想到萬一自己有什麼事，我的小孩會怎樣」，言談間盡顯對兒子的不捨與擔憂。在離婚後的這十多年間，她既要工作又要兼顧家庭，如今被拍得憔悴近況，不少網民紛紛為她打氣，希望她能保重身體，早日解決糾紛。