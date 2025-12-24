《中聲4》GoPro新視角海兒白滑美長腿勁搶鏡　張佳添笑精心佈局

TVB重頭綜藝《中年好聲音4》戰況激烈，評審席亦不遑多讓。今季節目組增設了GoPro低角度鏡頭，令評審坐姿無所遁形，意外令「音樂女神」海兒（Hedy）成為焦點。皆因她在節目中常以熱褲或短裙配長靴示人，在新視角下，其一雙修長白滑美腿盡收眼底，被觀眾大讚是聽覺以外的視覺享受。



今季《中聲4》節目組特設GoPro低角度鏡頭，這個「福利鏡頭」讓評審之一，有「音樂女神」之稱的海兒老師成為了網民熱議的焦點。（TVB）

海兒穿絲襪潛水 AI身材惹熱議

海兒被讚譽為「世一音樂女神」，去年擔任《中年好聲音3》評審，憑其音樂才華與偶像級的亮麗外表，成為網民焦點，最近熱播的《中年好聲音4》繼續有得留低。12月8日剛迎來29歲生日的海兒，近日接連在社交平台分享旅行相，雖未有透露旅行地點，但背景全是藍天與碧海，令人心曠神怡。

海兒被讚譽為「世一音樂女神」，去年擔任《中年好聲音3》評審，憑其音樂才華與偶像級的亮麗外表，成為網民焦點。（IG@hedy_hoiyi）

海兒未落水前，穿上一字膊衫，用「高炒」的魔鬼角度拍攝，令人有無限遐想。之後，海兒再分享潛水照，穿上一件白色潛水衣，雖然好密實，但穿著絲襪潛水仍難掩其AI般的不科學完美身材，令大眾眼前一亮。

海兒再分享潛水照，穿上一件白色潛水衣，雖然穿著絲襪潛水好密實，但仍難掩其AI般的不科學完美身材，令大眾眼前一亮。（IG@hedy_hoiyi）

《中聲4》GoPro新角度 海兒搶鏡派福利

今季節目組特設GoPro低角度鏡頭，此舉打破了以往只拍攝評審上半身的傳統，令評審們的完整坐姿皆一覽無遺。這個「福利鏡頭」讓評審之一，有「音樂女神」之稱的海兒老師成為了網民熱議的焦點。

《中聲4》節目組特設GoPro低角度鏡頭，此舉打破了以往只拍攝評審上半身的傳統。（TVB）

向來顏值與實力兼備的海兒，擁有令人豔羨的完美身段。她在節目中毫不吝嗇天賦本錢，經常以時尚的短裙或熱褲造型亮相。在全新視角下，當她專注聆聽參賽者演唱時，那雙白皙修長的美腿在鏡頭前表露無遺，畫面極度吸睛。不論是充滿型格的皮裙配搭長靴，抑或是展現優雅氣質的白色短裙，海兒都能完美駕馭，將其姣好身段展現得淋漓盡致。

向來顏值與實力兼備的海兒老師，擁有令人豔羨的完美身段。她在節目中毫不吝嗇天賦本錢，經常以時尚的短裙或熱褲造型亮相。（TVB）

海兒老師在全新視角下，當她專注聆聽參賽者演唱時，那雙白皙修長的美腿在鏡頭前表露無遺，畫面極度吸睛。（TVB）

海兒這身打扮無疑為緊張刺激的比賽氛圍增添了一道亮麗風景線，讓觀眾在欣賞專業音樂點評及好歌之餘，同時亦能獲得視覺上的享受，絕對是極盡視聽之娛，難怪能贏盡網民掌聲與關注。

海兒老師在《中年好聲音4》評審席上展現各式短裙熱褲造型（TVB）

不論是充滿型格的皮裙配搭長靴，抑或是展現優雅氣質的白色短裙，海兒老師都能完美駕馭，將其姣好身段展現得淋漓盡致。（TVB）

張佳添一部位不輸海兒美腿

同為《中年好聲音4》星級評審的著名音樂人張佳添（Clayton）亦不甘示弱，對於節目組這個被指「精心佈局」的低角度鏡頭安排，張佳添發揮其幽默本色，親自發文「認證」。

同為《中年好聲音4》星級評審的著名音樂人張佳添（Clayton）亦不甘示弱，自認「性感肚腩」絕不遜色於海兒的美腿。（IG@claytonmusic88）

他幽默地表示：「我絕對認同今年鏡頭係經過精心佈局，大家睇嚇大會除了本人左邊一部go pro拍我按燈，更特登在我右邊設多一部低水平直拍我吸睛肚腩，仲唔係精心佈局？」，他更風趣地表示，「我絕對相信我的性感肚腩不會遜色於海兒耳的美腿！不過冇錯，無論評審有多性感，我們都是專業的！」

這番言論一出，隨即引來當事人海兒以一連串「笑到喊」的Emoji留言回應。兩位評審在網上的鬼馬互動，更為節目增添了不少歡樂氣氛，成為了緊張賽事以外的一大看點。