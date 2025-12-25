60歲前亞姐沉迷AI修圖變少女張張相都一模一樣　用長者卡自誇凍齡

現年60歲的前亞姐施熙瑜近年積極經營社交平台，但她的近照卻頻頻引發網民熱議。曾被封為「最老亞姐」的她，似乎迷上了用AI工具P圖，將相片「重度加工」，引起網民瘋狂討論。



施熙瑜似乎迷上了用AI工具P圖，每一張相的樣都幾乎一模一樣。（ig@shihlucy）

60歲施熙瑜驚現少女味？

從施熙瑜分享的照片可見，雖然她已年屆60，但相中的她卻擁有一張極致平滑、毫無皺紋的臉龐，皮膚白皙得近乎透明，五官比例及身材極好。這股強大的「少女感」並非來自保養，而是靠強大的AI工具。相片中人物極不自然，被網民質疑「執得太重手」。

相中的施熙瑜皮膚極致平滑、毫無皺紋。（ig@shihlucy）

皮膚白皙得近乎透明，五官比例和身材極好。（ig@shihlucy）

但是相片都極不自然，被網民質疑「執得太重手」。（ig@shihlucy）

自稱用長者優惠被懷疑

施熙瑜對自己的「逆齡」外貌似乎非常有信心，她早前在Threads發文中自爆生活趣事，指自己在使用長者優惠時，經常被質疑其身分，甚至要求她出示身分證證明已達長者年齡。她此言一出，暗指自己真人與AI相片一樣年輕，無懼歲月痕跡。

施熙瑜自稱經常用長者優惠時被懷疑。（Threads@shihlucy）

網民直言：似紙紮公仔多啲

然而，網民的評論卻相當刻薄，大部分人對這類「AI假照」並不買帳。不少留言直指：「假到好恐怖，成塊臉都無晒輪廓」、「完全唔似真人」、「似紙紮公仔多過似少女」。更有網民揶揄，質疑其身分可能並非因為她顯年輕，而是相片與真人落差太大，難以辨認。

不少網民對施熙瑜的「AI假照」並不買帳，對其評論極其刻薄。（ig@shihlucy）

曾刷新最年長亞姐參選紀錄

施熙瑜本身是一名資深時裝設計師，曾為不少大牌藝人擔任形象設計。她對選美有着一份執着，於2011年以47歲高齡參加亞洲小姐選拔，成為當年一時佳話。雖然愛美是人之常情，但今次AI執相爭議，顯然令這位昔日亞姐再次成為另類的熱搜人物。