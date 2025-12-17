新城勁爆頒獎禮丨新增網上最受歡迎男／女歌手　100% 由樂迷決定

一年一度《新城勁爆頒獎禮》即將於2025年12月27日假香港會議展覽中心Hall 5BC隆重舉行。大會於12月17日宣布破天荒增設 「勁爆網上最受歡迎男歌手」 及 「勁爆網上最受歡迎女歌手」 兩大全新獎項，並首度採用 「100% 全民票選」 機制，將獎項的決定權完全交予樂迷，創造歷史性一刻。



（新城勁爆頒獎禮官網）

新城廣播近期接收到大量來自網民的正面意見，源於對樂迷意見的高度重視，新城廣播經音統會及管理層慎重考慮後，決定採納建議，新增以上兩個百分百由網民投票決定的獎項（勁爆網上最受歡迎男／女歌手），以體現頒獎禮與時並進、更突顯「以樂迷為本」的核心理念。

新增的兩大獎項將完全根據公眾於官方投票平台的票數決出最終結果，不受任何其他客觀因素影響。無論是實力派唱將、超人氣偶像、經典傳奇還是樂壇耀眼新星，只要你支持，你心愛的歌手就有機會登上《新城勁爆頒獎禮2025》頒獎台，成為公認的「人氣之王」！由12月17日起至2025年12月21日晚上11時59分，你的每一票，都是最關鍵的力量。

隨著頒獎禮逼近，大會亦已於12月16日公布了「勁爆男歌手」及「勁爆女歌手」兩大傳統獎項的十強最新走勢，戰況激烈。

「勁爆男歌手」十強包括（按英文字母及姓氏筆劃序）：Gareth.T湯令山、MC張天賦、林家謙、姜濤＠MIRROR、張家輝、張敬軒、張馳豪、陳卓賢＠MIRROR、陳柏宇及馮允謙。當中，影帝張家輝憑電影主題曲首度打入樂壇獎項十強，成為焦點。

「勁爆女歌手」十強則包括（按英文字母及姓氏筆劃序）：Gin李幸倪、Kiri T、姚焯菲、容祖兒、陳凱詠、陳蕾、雲浩影、謝安琪、鍾柔美及鹽焗雞Salty Chick。名單呈現樂壇新舊勢力交鋒，天后級人馬與以奇特藝名闖樂壇的新生代歌手同場競逐。