內地百萬網紅自揭遭男友冷待去墮胎　為博流量拒坐月子產房開Live

內地百萬網紅韓安冉曾自爆整容33次，年僅26歲便創下「四婚三離」紀錄，被網民譏為「八離世家」。早前她在Live中驚爆於11月9日墮胎，透露胎兒是在與現任丈夫宋浩然的離婚冷靜期內意外懷上，惟因雙方爭吵不斷，最終決定放棄。令人咋舌的是，手術當日男方拒絕陪同及簽字，需由助理代勞。

韓安冉早年參加綜藝節目《變形記》而揚名，她從16歲開始不斷整容，更自爆動過33次整容手術。（網上圖片）

內地美女網紅韓安冉，她曾驚爆自己自16歲起便踏上整容之路，短短數年間全身上下狂動刀達33次，憑藉「人造美女」話題坐擁百萬粉絲。最近，韓安冉在Live中拋出震撼彈，淚訴於11月9日進行人工流產手術的悲慘經歷。她指控現任丈夫宋浩然在關鍵時刻表現冷血，不僅拒絕陪同進行術前檢查，更拒絕簽署手術同意書。兩人在前往醫院途中發生激烈爭吵，最終竟要由助理代為簽字並陪護進手術室，景況淒涼。

韓安冉在Live中拋出震撼彈，淚訴於11月9日進行人工流產手術的悲慘經歷。她指控現任丈夫宋浩然不僅拒絕陪同進行術前檢查，更拒絕簽署手術同意書，最終竟要由助理代為簽字並陪護進手術室，景況淒涼。（微博圖片）

據韓安冉親自解畫，這個無緣的胎兒其實是在兩人處於離婚冷靜期（即9月23日提交申請至10月領離婚證期間）時意外懷上的。她坦言曾一度心軟想留下骨肉，惟因雙方持續不斷的無休止爭吵，最終令她心死決定放棄。

為了流量，韓安冉可謂「搏到盡」。她憶述2024年生下女兒優米時，曾遭遇恐怖的「手剝胎盤」致大出血，身體因而落下病根。然而，她竟在產後次日便急不及待在產房「開Live」直播帶貨。對於這種玩命行為，她解釋未有乖乖休養，全因丈夫宋浩然未能提供她要求的10萬元經濟支持；她更直言不諱指產後是「網紅流量上升關鍵期」，必須分秒必爭把握機會吸金。她將自己未能坐月子的責任歸咎於丈夫的「愛意缺失」，揚言若對方當時肯爽快轉賬10萬，她「定會安心休養」。

韓安冉可謂「搏到盡」，她憶述2024年生下女兒優米時，曾遭遇恐怖的「手剝胎盤」致大出血，身體因而落下病根。然而，她竟在產後次日便急不及待在產房「開Live」直播帶貨。（微博圖片）

韓安冉將自己未能坐月子的責任歸咎於丈夫宋浩然的「愛意缺失」，揚言若對方當時肯爽快轉賬10萬，她「定會安心休養」。（微博圖片）

現實總是殘酷的，韓安冉與宋浩然的關係早已充滿算計，同期兩人被爆因撫養權爭奪戰，以及每月高達數十萬的房貸車貸壓力而公開撕破臉。韓安冉更赤裸裸地承認，2025年與宋浩然復合純粹是「為流量熱度」。

韓安冉在Live中坦言，自己與第四任丈夫宋浩然三年的婚姻實為流量劇本，與宋浩然復合純粹是「為流量熱度」。（微博圖片）

韓安冉這位26歲、經歷「四婚三離」的網紅，自爆與現任在三年內分分合合近50次，直認這段婚姻本質上存在極高的表演性質。網民對此紛紛予以狠批，指責她嚴重忽視術後休養，例如曾於8月引產後未坐月子便出國玩笨豬跳（Bungee Jump）；加上她承認懷孕全因「安全期無防護」的僥倖心態，結果被女博主嚴厲斥責她是在「用身體檢驗人性」，愚不可及。